Le Maroc, un leader dans le domaine du transport et de la logistique

30/06/2019 Libé

Le Maroc est un pays leader dans le domaine du transport et de la logistique et son expérience en la matière mérite d'être exportée vers d'autres pays de la Méditerranée, de l'Afrique et de l'Europe, a affirmé, dernièrement à Barcelone, le coordinateur général de l'Association des Chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée (ASCAME), Anwar Zibaoui. "Le Maroc a pris conscience trèstôt de l'importance du transport et de la logistique dans le renforcement du développement économique du pays, et c'est ce qui lui a valu de devenir un leader en la matière", a déclaré M. Zibaoui à la MAP, en marge de la 17ème édition du Sommet Méditerranéen de la logistique et du transport (MedaLogistics Summit), organisé dans le cadre de la 21ème édition du SIL, le Salon leader de la logistique, du transport et de l'intra-logistique en Europe du Sud. M. Zibaoui a relevé que l'expérience marocaine dans ce domaine peutservir de modèle pour d'autres pays de la méditerranée, de l'Afrique et de l'Europe, qui cherchent à promouvoir leur compétitivité économique et à développer leur savoir-faire dans les activités portuaires et logistiques, saluant l'engagement ferme du Royaume à faire du secteur de la logistique une priorité nationale, à même de répondre aux nouveaux besoins en services logistiques et de consacrer le pays comme une destination de choix pour les investissements créateurs d'emplois et de valeur ajoutée. "Nous veillons à ce que le Maroc soit présent chaque année à cet événement, et ce en vue de mettre en exergue les avancées importantes qu'il a réalisées dansle secteur du transport et de la logistique et de tirer pleinement profit de son expérience et de son savoir-faire en la matière", a-t-il insisté. Concernant l'importance de ce sommet, M.Zibaoui a souligné qu'il ambitionne notamment de renforcer la position de la Méditerranée comme une grande plateforme logistique mondiale et de soutenir la création d'un réseau de communication terrestre, aérien et maritime, et ce à travers la promotion d'une alliance régionale et d'une association avec l'Europe. Cette rencontre vise aussi à débattre des moyens et des nouvelles voies possibles pour promouvoir l'intégration régionale, condition essentielle de la croissance, a-t-il poursuivi, mettant en avant le rôle que peut jouer le secteur privé dans la promotion du processus de développement socioéconomique en Méditerranée. Cet événement est organisé conjointement par l'ASCAME et le Consortium de la zone franche de Barcelone, en collaboration avec la Chambre de commerce de Barcelone.