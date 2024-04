Le Maroc, un hub d’affaires de rang mondial

28/04/2024

Le Maroc est un hub d’affaires de rang mondial doté d'écosystèmes innovants dans des secteurs de pointe, a affirmé, vendredi à Rabat, le directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki.



S’exprimant en clôture du Forum économique Maroc-France, M. Seddiki a passé en revue les atouts économiques dont dispose le Maroc, rappelant qu’il s'agit du premier producteur de véhicules de tourisme en Afrique, du premier exportateur aéronautique dans le continent et du deuxième producteur pharmaceutique en Afrique.



Il a, en outre, fait savoir que le Maroc a un accès direct à 2,5 milliards de consommateurs, qu’il dispose d’un capital humain jeune, dynamique et motivé et qu’il est à l’avant-garde de la transition énergétique, mettant l’accent, dans ce sens, sur les incitations gouvernementales attractives telles que les subventions en matière d’investissement, rapporte la MAP.



Pour sa part, le coprésident du Club de chefs d’entreprise France-Maroc, Mohamed El Kettani, a fait savoir que ce Forum a permis de mettre en lumière le potentiel extraordinaire qui doit nourrir une coopération économique rénovée entre le Maroc et la France.



Cette rencontre a également permis d'identifier les opportunités qui s'offrent aux entreprises des deux rives de la Méditerranée, a-t-il ajouté, faisant savoir que la synthèse des recommandations formulées lors de ce Forum fera l'objet d'un livret qui sera présenté aux deux gouvernements.



De son côté, Ross Mcinnes, coprésident du Club de chefs d’entreprise France-Maroc, a rappelé que les deux nations sont unies par les liens de l'histoire et de la géographie, se félicitant de la réussite de ce Forum important ayant permis de se focaliser sur les axes prometteurs pour une coopération économique fructueuse, au bénéfice des opérateurs privés marocains et français. Organisée conjointement par la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF - organisation patronale française), sous le thème "Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales", cette rencontre a réuni plus de 500 leaders économiques des deux pays.