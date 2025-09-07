Le Maroc, un Grand parmi l’élite du football international

07/09/2025

Le Maroc disputera l’été prochain la Coupe du monde 2026. Les Lions de l’Atlas ont assuré, vendredi soir, leur qualification pour la prochaine édition de cette compétition planétaire, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après leur victoire écrasante (5-0) face au Niger dans le cadre des qualifications africaines, confirmant ainsi leur place parmi l’élite du football mondial.



Après cette victoire, la sixième en six matchs, les poulains de Walid Regragui, qui ont assuré leur qualification au Mondial à deux journées de la fin des éliminatoires, confortent leur position à la première place avec 18 points, loin de la Tanzanie, 2e avec 10 unités.



Une confirmation après l’exploit de 2022 au Qatar



Trois ans après leur parcours historique au Qatar, où ils avaient atteint les demi-finales, les coéquipiers d’Achraf Hakimi poursuivent sur leur lancée.



Avec un parcours de qualification brillant et sans faute, avec à la clé 19 buts en six rencontres, l’équipe nationale a su capitaliser sur son expérience et sur un effectif homogène composé de jeunes talents et de cadres expérimentés. Pour Regragui, cette qualification est le fruit d’un travail ardu et de longue haleine de l’ensemble des composantes de la sélection nationale, couplé au soutien du public marocain passionné et toujours derrière son équipe.



La prochaine étape est de terminer la phase de qualification avec carton plein de victoires et de se concentrer sur la CAN 2025 prévue au Maroc, a souligné Regragui dans une déclaration à la presse juste après le match contre le Niger, mettant en avant la concurrence et la complémentarité entre les joueurs du Onze national.



Un effectif solide et expérimenté



Grâce à de grands joueurs comme Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Yassine Bounou, Sofyan Amrabat ou encore Youssef En-Nesyri, et à de jeunes prodiges à l’instar de Bilal El Khannous, Eliesse Ben Seghir et Ilias Akhomach, la sélection marocaine a confirmé sa maturité tactique et sa capacité à hausser son niveau de jeu face à tous les adversaires.



Les Lions de l’Atlas disposent aujourd’hui d’une équipe nationale très compétitive et avide de victoires, à la faveur notamment d’investissements conséquents dans la formation et la modernisation des infrastructures sportives du Royaume.



Une qualification porteuse d’espoirs



La participation de la sélection nationale à la Coupe du monde 2026 représente bien plus qu’un objectif sportif. Elle s’inscrit dans la dynamique globale du football marocain, à l’heure où le pays se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal.



Pour les supporters, cette qualification bien méritée nourrit de grands espoirs : voir la sélection marocaine confirmer son statut de leader en Afrique et dans le monde arabe et rêver d’aller encore plus loin dans une compétition qui regroupera pour la première fois 48 équipes.



Un rendez-vous attendu



La Coupe du monde 2026 marquera la septième participation du Maroc à la phase finale de cette compétition et la troisième d’affilée (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).

A la faveur d’un élan populaire sans égal, de la confiance retrouvée et de l’expérience acquise lors de l’édition du Qatar, les Lions de l’Atlas aborderont cette nouvelle aventure avec l’objectif de confirmer leur statut de puissance qui fait partie désormais des sélections les plus respectées et les plus redoutables sur la scène footballistique mondiale.