Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, s'érige en modèle de développement multidimensionnel

31/07/2025

Le Royaume du Maroc a accumulé des réalisations majeures dans différents domaines, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, l'érigeant en modèle de développement multidimensionnel, ont affirmé, mercredi, des diplomates accrédités à Rabat, à l’occasion de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône.



Dans des déclarations à la presse, en marge de la réception offerte par Sa Majesté le Roi à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône, les diplomates ont adressé leurs vives félicitations et leurs vœux les meilleurs au Souverain, soulignant que le Royaume vit, depuis vingt-six ans, au rythme d'un développement soutenu, adossé à des projets structurants portés par la Vision clairvoyante de SM le Roi.



A cet égard, le doyen du corps diplomatique africain, ambassadeur de la République du Cameroun, Mohamadou Youssifou, a mis en avant les grands projets initiés sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI dans les domaines économique, social, politique et culturel, affirmant que la célébration de la Fête du Trône est une occasion renouvelée pour saluer hautement la dynamique et les mutations que connaît le Maroc.



Dans ce sens, M. Youssifou s'est félicité des grands chantiers lancés dans la perspective de l’organisation par le Royaume de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et de la Coupe du monde 2030, notamment la rénovation et la construction de stades en prévision de ces manifestations d'envergure.



Il a, par ailleurs, tenu à saluer la vision et l'engagement du Royaume du Maroc en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud et de la consolidation des relations avec les Etats africains.



De son côté, le doyen du corps diplomatique européen par intérim, ambassadeur de l’Ordre souverain militaire de Malte, Julien-Vincent Brunie, a fait observer que la célébration de la Glorieuse Fête du Trône offre l'opportunité de mettre en avant le processus de développement du Maroc, mené sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



"La Fête du Trône constitue un moment fort qui met en lumière les avancées réalisées par le Royaume dans divers domaines, depuis l’intronisation du Souverain", a relevé M. Brunie.



Dans une déclaration similaire, le doyen du corps diplomatique asiatique, ambassadeur de la République Populaire de Chine, Li Changlin, a affirmé que depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi, le Royaume n'a cessé de diversifier ses partenaires internationaux, se félicitant par la même occasion de l'excellence des relations liant le Maroc à la Chine.



M. Changlin a rappelé, à ce propos, la visite effectuée par SM le Roi en Chine en 2016, couronnée par l’établissement d’un partenariat stratégique avec le Président chinois Xi Jinping, faisant remarquer que ce partenariat "commence à porter ses fruits".



Pour sa part, le doyen du corps diplomatique arabe par intérim, ambassadeur de la République du Yémen, M. Ezzedine Saïd Ahmed Al Asbahi, a affirmé que le Maroc se démarque au niveau régional par son expérience singulière, notamment dans le domaine du développement, notant que le Royaume a connu un véritable essor au cours des dernières années.



L'expérience marocaine pionnière, fondée sur l’acceptation de l’autre, le développement économique équilibré et le rayonnement international, est une source d'inspiration pour les autres pays de la région, a-t-il estimé.



Dans le même sillage, M. Al Asbahi a fait observer que le Maroc offre un "véritable modèle" de vivre-ensemble, de dialogue, de stabilité et de développement démocratique.



La Révérende Pasteur Karen Thomas Smith, Présidente de l’Église Évangélique au Maroc, s'est dite heureuse de partager la joie du peuple marocain à l'occasion de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône.



Elle a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute Bienveillance dont le Souverain entoure les églises au Maroc, mettant en avant le climat de sérénité et de coexistence au Maroc, un modèle de paix hautement salué à travers le monde.