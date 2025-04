Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, a mené plusieurs initiatives de réconciliation inter-libyenne

Ibrahim Hadiya Al-Majbari, directeur général de l’Agence de presse libyenne

13/04/2025

Le directeur général de l’Agence de presse libyenne, Ibrahim Hadiya Al-Majbari, a affirmé, vendredi à Rabat, que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mené plusieurs initiatives ayant contri bué à la réconciliation inter-libyenne.



Dans une déclaration à la MAP à l’is sue d’entretiens avec le directeur général de l’Agence Maghreb arabe presse, Fouad Arif, le responsable libyen a pré cisé que les efforts du Royaume se pour suivent actuellement dans la perspective de la tenue d’élections présidentielles et législatives à même de permettre à la Libye d’aller vers une "phase de stabi lité".



A cet égard, M. Hadiya Al-Majbari a tenu à saluer le rôle pionnier de Sa Ma jesté le Roi au service des intérêts et des causes du continent africain et du monde arabo-islamique. D’autre part, il a indiqué qu'une convention a été signée par les deux agences à cette occasion, ajoutant qu'elle servira les questions d’intérêt commun des deux pays frères et permettra de his ser le niveau de coordination et de coo pération entre les deux institutions.



Cet accord ouvrira également de nouvelles perspectives pour le travail médiatique professionnel au niveau des deux agences de presse, a-t-il fait savoir. Le responsable libyen s’est dit par ailleurs honoré de visiter le siège de la MAP, et de constater de visu le dévelop pement considérable que connaît l'agence marocaine à tous les niveaux et dans tous les métiers du multimédia, y compris la télévision et la radio, ainsi que dans les différents services rédaction nels.



"Nous sommes fiers d'avoir dans le monde arabe une agence de presse qui rivalise avec les grandes agences interna tionales. Elle sera notre porte-voix face à toutes ces agences qui avaient l'habi tude de nous exporter les informations et de les accepter telles qu'elles sont", a t-il dit.