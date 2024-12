Le Maroc se positionne comme hub africain de choix dans le secteur minier

06/12/2024

Les ministres et hauts responsables ayant participé au premier Congrès international des mines du Maroc (IMC Morocco 2024), tenu mardi et mercredi à Marrakech, ont souligné que le Royaume se positionne comme un hub africain de choix dans le secteur minier.



Les différentes interventions ayant marqué les travaux de cet évènement ont relevé que le Maroc, qui jouit d’une culture minière plus que séculaire, d’une position géographique stratégique, d’une infrastructure logistique développée et de technologies avancées et innovantes, est capable de gérer intégralement la chaîne de valeur minière, depuis l’extraction jusqu’à la valorisation, selon les conclusions partagées à l’issue de cette première édition.



Lors de cette rencontre, les participants ont unanimement salué l’avancée du secteur minier au Maroc, le considérant comme modèle de gouvernance et de développement à la faveur de la stabilité politique du Royaume, de son cadre juridique attractif et de ses multiples accords de libre-échange qui encouragent l’investissement étranger, rapporte la MAP.



Ce congrès, soulignent les conclusions de ce conclave, a démontré que le Maroc, grâce à sa vision claire, ses ressources stratégiques et son engagement envers l’innovation et la durabilité, dispose des atouts nécessaires pour être une plaque tournante globale de l’industrie minière durable au service de la transition énergétique.



Par ailleurs, le congrès a abordé la question de la disponibilité des sources en métaux critiques et stratégiques, tels que le cuivre, le cobalt et les terres rares, essentiels pour la transition énergétique mondiale.



Dans ce cadre, un focus particulier a été mis sur le potentiel encore inexploité des provinces du Sud du Royaume, ainsi que dans plusieurs pays africains, ce qui représente une opportunité majeure pour améliorer le portefeuille des ressources minières pour les métaux essentiels pour la transition énergétique.



Lors des débats, on a insisté sur la nécessité de pratiquer une exploitation minière durable au service de la transition énergétique en adoptant des modèles d’exploitation respectueux de l’environnement et du développement des communautés locales, et en intégrant des solutions dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’énergie et du recyclage des déchets.



Les intervenants lors des différents panels ont aussi mis l’accent sur l’importance d’adapter les lois et réglementations pour assurer une protection environnementale stricte, tout en restant attractif pour les investisseurs dans le domaine minier, et de développer en continu un capital humain à même de répondre à toutes les exigences futures au service d’une industrie minière performante et durable.



Placé sous le thème "Le Maroc en tant que plaque tournante globale pour une industrie minière durable au service de la transition énergétique", IMC Morocco a constitué une occasion unique de découvrir l’engagement du Royaume en faveur d’une exploitation minière durable et d’obtenir des informations précieuses sur les pratiques opérationnelles du Maroc, ainsi que sur ses stratégies de développement futur.



Organisé par la Fédération des minéraux industriels du Maroc (FDIM), avec le soutien du ministère de la transition énergétique et du Développement durable, du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'AMDIE, ce congrès a connu la participation de responsables gouvernementaux, de représentants de sociétés d'exploration et de production, d’entreprises de services miniers, de fournisseurs d'énergie, d’experts juridiques et financiers, et de conseillers en environnement, éducation et formation.