Le Maroc se félicite de la nomination d’Abdoulaye Bathily au poste de Représentant spécial pour la Libye et chef de la MANUL

04/09/2022

Le Royaume du Maroc se félicite de la nomination par Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, d’Abdoulaye Bathily au poste de Représentant spécial pour la Libye et chef de la Mission d'appui de l'ONU dans ce pays (MANUL), indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



Le Royaume du Maroc exprime son plein soutien au nouvel émissaire onusien et affirme son entière disposition à coopérer à ses côtés afin de contribuer de manière effective aux efforts consentis pour que les parties libyennes parviennent au consensus nécessaire pour la tenue des élections législatives et présidentielle, en tant que seul moyen pour surmonter la situation actuelle, souligne le communiqué.



Le Royaume du Maroc, qui a abrité la signature de l'Accord politique libyen de Skhirat le 17 décembre 2015 et accueilli les séances de dialogue inter-libyen à Bouznika, poursuivra son engagement dans les efforts internationaux visant à asseoir la sécurité et la stabilité dans ce pays maghrébin frère, conclut le communiqué.