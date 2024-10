Le Maroc se distingue à la foire africaine d'art contemporain "1-54" à Londres

11/10/2024

Le vernissage de la 12e édition "1-54 Contemporary African Art Fair", l'une des principales foires internationales dédiées à la création artistique du continent africain, s'est déroulé, jeudi à Londres, avec une présence distinguée des créations artistiques marocaines.



Dans l’emblématique Somerset House, qui abrite l’événement pour la douzième année consécutive, une pléiade d'artistes, de diplomates, de députés, de journalistes et de personnalités du monde des arts et de la culture ont pris part à la cérémonie d'ouverture.



Cette 12e édition est la plus grande jamais réalisée avec une soixantaine de galeries et 10 projets spéciaux, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, la directrice fondatrice de "1-54", Touria El Glaoui, précisant que la foire offre une visibilité importante à plusieurs artistes africains et permet la découverte de nombreux talents.



Comme à chaque édition, "le contingent des artistes marocains est très important puisque leurs œuvres ne sont pas uniquement exposées par les galeries marocaines, mais aussi par des galeries européennes et américaines", a-t-elle souligné. Parmi les projets spéciaux mis en avant durant cette édition figure celui de "Zoubida", une plateforme créée par Sophia Kacimi qui met en avant le savoir-faire des maitres artisans marocains, reconnus par l'UNESCO comme des "Trésors Humains Vivants".



L’œuvre, qui représente un échiquier géant et ses pièces, toutes méticuleusement fabriquées en collaboration avec des artisans de Fès et de Rabat, résume la raison d'être et l'essence de "Zoubida" qui est un laboratoire d'exploration artisanale, a expliqué Mme Kacimi dans une déclaration similaire. Après une carrière dans le milieu de la mode et du luxe, "j'ai voulu me reconnecter avec mes racines en créant cette plateforme 100 % marocaine qui détourne les matières principales de l'artisanat traditionnel, en vue de la création de pièce "inhabituelles", a-t-elle ajouté.



L'idée est de lier l'art et l'artisanat à travers la création d'objets de design et d’interaction humaine, tout en plaçant l'artisan au centre de l'œuvre, a résumé l'artiste. Le Maroc est également représenté à cette grand-messe de l'art contemporain par trois galeries, à savoir "L'Atelier 21", "House of Beau" et "Loft Art Gallery".



Ainsi, "L’Atelier 21" expose des œuvres des artistes M’barek Bouhchichi (Maroc), Margaux Derhy (Maroc), Hako Hankson (Cameroun) et Derrick Ofosu Boateng (Ghana). En proposant d’exposer ces quatre artistes, la galerie souhaite mettre en lumière la richesse créative et contemporaine de la figuration, qui ouvre de nouvelles perspectives à l’appréhension du réel, à travers des univers profondément enracinés dans le continent africain.



Pour sa part, "Loft Art Gallery" présente une exposition collective célébrant la résurgence artistique du continent, avec les artistes distingués comme Amina Agueznay (Maroc), Mous Lamrabat (Maroc), Joana Choumali (Côte d'Ivoire) et Alia Ali (Yémen/Bosnie).



Enfin, "House of Beau" met en avant "Révélations", une exposition collective passionnante réunissant trois artistes du Maroc et de sa diaspora : Ziyad El Mansouri, Kamil Bouzoubaa-Grivel et Abderrahim Trifis. Elle présente un éventail de styles et de techniques, mettant en lumière une scène artistique contemporaine marocaine tournée vers l'avenir.



"1-54", qui dispose d'éditions annuelles à Londres, Marrakech, New York et Paris, se présente comme "la principale foire d'art internationale dédiée à l'art contemporain d'Afrique et de sa diaspora". Faisant référence aux 54 pays qui constituent le continent africain, 1-54 est une plateforme durable et dynamique qui s’engage dans le dialogue et dans la promotion de l’art.