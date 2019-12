Le Maroc sacré champion arabe de golf par équipes

17/12/2019

Le Maroc a remporté, dimanche, le 39è Championnat arabe de golf par équipes, disputé du 12 au 15 décembre courant sur le parcours d’Amelkis Golf à Marrakech.

L’équipe marocaine de golf s’est classée sans surprise première avec un total de 25 sous le par, suivie de loin par l’équipe égyptienne (3 coups au-dessus du par) et la sélection tunisienne (10 coups au-dessus du par).

Au niveau individuel, le golfeur égyptien Naim Dean a créé la surprise en se classant premier avec un total de 14 sous le par, devançant les deux golfeurs marocains Soufiane Dahmane (10 sous le par) et Othman Raouzi (9 sous le par).

Pour rappel le Maroc a dominé cette compétition arabe depuis 2011 au niveau individuel et par équipes à l’exception de 2016 où il a remporté uniquement la compétition par équipes.

Les résultats finaux de ce 39è Championnat arabe viennent confirmer la domination marocaine sur le golf arabe durant les dix dernières années, a affirmé dimanche, à Marrakech, le capitaine de l’équipe marocaine de la discipline, Mohamed Glaoua.

Le niveau des golfeurs marocains reste supérieur par rapport aux autres golfeurs arabes, que ce soit dans les catégories hommes ou dames (seniors et juniors), a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de remise des prix de ce 39è Championnat arabe de golf.

Cependant, il a reconnu que le niveau des équipes égyptienne et tunisienne a beaucoup évolué ces dernières années, faisant remarquer que l’équipe nationale est composée d’éléments talentueux, très motivés, très bien encadrés et très jeunes (15-18 ans). Ces résultats augurent d’un bon avenir et confirment que le golf marocain se porte bien, a-t-il insisté.

Le capitaine de l’équipe marocaine de golf a tenu, à cette occasion, à exprimer sa gratitude à SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), qui ne cesse de soutenir les golfeurs marocains, amateurs et professionnels.

Le 1er vice-président délégué de la FRMG, Maître Mustapha Zine, a souligné de son côté, que ce championnat a été une réussite sur tous les plans.

Dans ce sens, Me Zine, également membre exécutif du conseil de la Fédération arabe de golf (AGF), a fait savoir que les équipes arabes ont loué le niveau de l’organisation, la qualité des installations sportives du Royaume et le climat agréable de cette ville lors de cette saison.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence du second vice-président de l’AGF, Abdul Aziz Ibrahim Al-Mulla, du secrétaire général du Comité national olympique marocain (CNOM), des membres de l’AGF et ceux de la FRMG.

Organisé par la FRMG, la Fédération arabe de la discipline, le Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (le R&A), l'Association du Trophée Hassan II de golf et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le 39è Championnat arabe de golf a connu la participation de 50 golfeurs issus de 13 pays arabes.

Le 1er Championnat arabe de golf a eu lieu au Liban en 1980 alors que la dernière édition s’est déroulée en Tunisie.

Pour rappel, l’organisation du 40è Championnat arabe de golf (édition 2020) a été confiée à l’Egypte.