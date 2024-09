Le Maroc s’offre le Panama et les huitièmes de finale du Mondial de futsal

Bien négocier le cap portugais pour terminer leader du groupe

20/09/2024

Les Lions de l’Atlas ont remporté leur deuxième match lors du Mondial-2024 de futsal aux dépens du Panama (6-3), jeudi à Tachkent, s'assurant au moins la 2ème position du groupe E et une place en huitièmes de finale, après la victoire du Portugal face au Tadjikistan (3-2) dans l'autre match de la poule.



Le Maroc réalise, par la même occasion, son meilleur début de parcours en Coupe du monde avec deux victoires en autant de matches.



Lors de l’édition 2021 en Lituanie, la sélection marocaine, qui s'est hissée jusqu'en quarts de finale, avait débuté par une victoire contre les Îles Salomon (6-0) et un match nul face à la Thaïlande (1-1), avant de terminer la phase de poules sur un score de parité avec le Portugal (3-3), champion de cette édition.



Face à des Panaméens touchés dans leur orgueil après une lourde défaite face aux Portugais (10-1), la sélection marocaine s’attendait à une résistance acharnée. Sur le terrain, cela s’est traduit par deux grands moments de doute, lors desquels l’équipe du Panama a réduit l’écart à un but.



La mission était d’autant plus délicate pour Hicham Dguig qui devait gérer ce match avec un relai de deux groupes seulement, après les blessures de Othmane El Idrissi, qui n’est plus disponible pour cette édition, et Soufiane Bourite, forfait au moins pour cette rencontre.

Les Marocains ont pris les choses en main très tôt. C’est Soufiane El Mesrar qui donne le La, dès la deuxième minute d’un tir à ras-de-terre. Soufiane Charraoui (6e), à la conclusion d’une belle action collective, double la mise.



La réaction des Panaméens n’a pas tardé. Optant pour un pressing sur la zone marocaine, ils ont pu s’offrir des contre-attaques plus ou moins dangereuses, finissant par réduire le score (2-1) par le biais de Abdiel Ortiz (16e).



Les Lions de l’Atlas reprennent vite les choses en main et enchaînent avec deux buts de Charraoui (17e), une minute après la réduction du score panaméenne, et Idriss Raiss El Fenni (22e), dès la reprise.



Mais, encore une fois, ils subissent un moment fort des Panaméens, qui reviennent à un but d’écart (4-3), après les réalisations de Aquil Campos (27e) et Alfonso Maquensi (33e).

Patients comme à leur habitude, les Lions de l’Atlas ont accéléré la cadence vers la fin de la partie, ce qui leur a valu deux réalisations de Raiss El Fenni (36e), El Mesrar (39e), qui scellent le sort du match.



Lors de la troisième et ultime journée, le Maroc et le Portugal s'affronteront dimanche à Tachkent pour la tête du groupe.



Tachkent. Ali Refouh (MAP)