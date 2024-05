Le Maroc s'impose en destination mondiale de choix pour la pratique de surf

Junior Qualifying Series à Casablanca

23/05/2024

L'organisation de la 1ère étape des Junior Qualifying Series (JQS), circuit comptant pour la World Surf League (WSL) du 22 au 26 courant à Casablanca, conforte le Maroc en tant que destination mondiale de choix pour la pratique de surf, ont souligné les organisateurs.



Cette 3ème édition, présentée mardi lors d'une conférence de presse, se veut également un tremplin pour les jeunes surfeurs de moins de 20 ans désireux de se lancer dans une carrière professionnelle, ont-ils indiqué, notant que la popularité de ce sport ne cesse d'augmenter, grâce aux performances mondiales de surfeurs marocains comme Ramzi Boukhyam et à l’organisation de telles compétitions dans le Royaume.



Intervenant à cette occasion, le directeur de compétition, Laurent Miramon, a affirmé que le Maroc est prisé par les surfeurs internationaux qui viennent expérimenter les côtes marocaines au potentiel naturel exceptionnel, notamment dans les régions du centre et du sud.



Outre les talents marocains, Casablanca accueillera les meilleurs jeunes surfeurs d’Europe et offrira une occasion d’échanger autour des programmes de préparation et de coaching, ainsi que d'autres volets de ce sport, a-t-il poursuivi, notant que toute la logistique nécessaire a été mise en place pour assurer le bon déroulement de la compétition.



De son côté, l’ancien surfeur marocain Othmane Aboufaris a mis en avant le rôle de telles compétitions dans la promotion du surf marocain au niveau international, soulignant que le Maroc est doté d’atouts naturels et des infrastructures nécessaires pour devenir une destination mondiale incontournable.



A son tour, le surfeur professionnel Abdelkhalek El Harim a salué le niveau des surfeurs marocains qui sont de plus en plus présents sur la scène internationale, se félicitant, dans ce sens, de l’émergence de surfeuses talentueuses comme Ranya Squalli et Lilias Tebbai.

Baptisée Morocco Mall Junior Pro Casablanca, l'étape marocaine est marquée par la participation de 168 surfeurs européens et 16 surfeurs marocains.



La World Surf League organise des événements de surf professionnel au Maroc depuis 2020. Les meilleurs participants visent les Challenger Series (CS) ou les Championnats du monde juniors (WJC), d’où l’importance de ces événements pour les carrières des jeunes surfeurs.