Le Maroc s'apprête à entrer dans l'ère de la 5G dès novembre 2025

22/04/2025

Le Maroc se prépare à franchir une nouvelle étape dans sa transition numérique avec le lancement commercial de la 5G prévu pour novembre 2025, juste avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025). Ce déploiement stratégique vise à accompagner les grands événements sportifs à venir, notamment la Coupe du monde 2030, co-organisée avec l’Espagne et le Portugal.



«Le lancement commercial effectif est programmé pour début novembre prochain», a assuré un cadre de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) à nos confrères de l’Economiste.



Une couverture progressive et ciblée



La ministre déléguée chargée de la Transition numérique, Amal El Fallah Seghrouchni, a annoncé en décembre 2024 que la technologie 5G sera d’abord déployée dans les grandes villes et les zones stratégiques, avec un objectif clair : atteindre une couverture de 25% de la population d’ici 2026 et 70% d’ici 2030. Les villes hôtes des matchs de la Coupe du monde bénéficieront d’une couverture intégrale.



En parallèle, le gouvernement prévoit de connecter 6.300 structures administratives publiques à la fibre optique d’ici 2026, et 5,6 millions de foyers d’ici 2030.

Dans le même contexte, la ministre a relevé que les services numériques figurent parmi les priorités du développement du secteur des télécommunications au Maroc, mettant l’accent sur les efforts déployés par les différents acteurs pour développer et renforcer les infrastructures du secteur.



Le gouvernement, a-t-elle ajouté, accompagne les opérateurs du secteur à travers des conventions d’investissement, précisant que le montant des investissements pour accompagner les chantiers nationaux de transformation numérique a dépassé 8,4 milliards de dirhams en 2023.



Vers un Maroc plus connecté



La 5G ne se résume pas à une amélioration technique : elle ouvre la voie à une révolution technologique dans de nombreux secteurs : débit ultra-rapide, jusqu’à 10 fois plus rapide que la 4G, latence extrêmement faible, idéale pour les véhicules autonomes, la réalité virtuelle ou la télémédecine, capacité massive de connexion, essentielle pour l’Internet des Objets (IoT), développement de l'industrie 4.0, de l’agriculture intelligente et des services publics connectés, efficacité énergétique, avec une consommation réduite par bit transmis, et impulsion à l’innovation et à la croissance économique.



«La 5G ne doit pas être considérée comme étant un phénomène isolé, c’est une suite logique d’une grande évolution des réseaux de télécommunications à la fois mobile et fixe, et ce depuis l’ascension de S.M le Roi Mohammed VI au Trône », a souligné El Mehdi Aguerouaz, expert en télécommunications dans un entretien accordé récemment à Médi1 TV, ajoutant que le Maroc est passé de 3G à 4G et maintenant il va passer à 5G. « Quand on parle de 3G, 4G et 5G, il ne faut pas considérer cela comme des blocs monolithiques. La 4G maintenant n’a rien à voir avec celle de 2015. Il y a donc une grande évolution», a précisé l’expert en télécommunications avant de conclure : «En ce qui concerne la 5G au Maroc, on peut parler de 3 leviers essentiels : tout d’abord, la 5G fournit un meilleur débit que la 4G, ensuite, un nombre de connexions simultanées mille fois supérieur à celui de la 4G et, enfin, on parle d’une latence ultra-faible, qui peut descendre jusqu’à 1 milliseconde ».



Avec ce déploiement, le Maroc affirme sa volonté de se positionner en leader technologique en Afrique et sur la scène internationale. La 5G jouera un rôle déterminant dans la création d’une société plus intelligente, plus agile et plus inclusive.



Le compte à rebours est lancé : dès novembre 2025, le Royaume entrera officiellement dans l’ère de la cinquième génération mobile, avec des retombées prometteuses pour les citoyens, les entreprises et l’administration.



Elias Rayane