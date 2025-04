Le Maroc s'affirme comme "une puissance touristique mondiale" en 2025

11/04/2025

Le Maroc, destination de rêve au croisement des cultures, confirme sa place parmi "les grandes puissances touristiques mondiales" en 2025, souligne le média des voyageurs "Odyssée".



Sous le titre "Le Maroc confirme son essor touristique et séduit les Européens pour les vacances de Pâques", le site d’information spécialisé relève qu'à l’approche de ces vacances, le Royaume "se distingue par une forte demande, notamment en provenance d’Europe".



"Les Européens, particulièrement les Portugais et les Anglais, choisissent de plus en plus ce pays nord africain pour ses paysages variés, ses villes vibrantes et sa culture unique. Entre désert, océan et montagnes, le pays ne cesse de séduire ceux en quête d’aventure et de dépaysement", écrit "Odyssée" dans cet article vantant les atouts touristiques et naturels du Maroc.



Les prévisions pour les vacances de Pâques 2025 sont claires : le Maroc sera l’une des destinations les plus prisées par les Européens, estime la même source, soulignant que les réservations en provenance du Portugal, notamment, ont connu une augmentation marquée.



Selon Pedro da Costa Ferreira, président de l’Association portugaise des agences de voyages, cité par le média français, l’attrait pour des destinations comme le Maroc a considérablement augmenté, particulièrement avec la hausse des réservations anticipées.



Cette tendance, poursuit l'auteur de l'article, reflète une volonté de diversifier les expériences touristiques. "De plus, les liaisons aériennes directes et les offres de dernière minute facilitent l’accès au pays pour les vacanciers européens, rendant le Maroc toujours plus accessible pour les courts séjours", ajoute-t-il.



Le Maroc ne se contente pas de séduire les Européens, souligne, par ailleurs, le site spécialisé, faisant observer que "sur le plan mondial, il gagne en visibilité et se voit récompensé pour ses efforts".



Evoquant la désignation du Maroc comme "Meilleure Destination Touristique Partenaire 2025" lors de la convention annuelle du Welcome Travel Group à Casablanca, le média spécialisé note que cette distinction témoigne de "la solidité des relations entre le pays et des acteurs majeurs du tourisme européen, notamment en Italie".



"L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a su s’imposer par ses partenariats stratégiques, et ses efforts pour diversifier l’offre touristique du pays. Cette reconnaissance s’inscrit dans une volonté de renforcer la position du pays comme leader dans le tourisme méditerranéen et africain, tout en améliorant la compétitivité du secteur", souligne "Odyssée".



Pour le média spécialisé, les villes marocaines, et en particulier Marrakech et Casablanca, jouent "un rôle essentiel" dans l’attrait touristique du pays. "Marrakech, avec ses souks colorés et sa médina vibrante, est une étape incontournable pour tout voyageur. La place Jamaa El Fna, cœur battant de la ville, est une véritable vitrine de la culture marocaine. Cette atmosphère unique attire les voyageurs européens, notamment ceux en quête d’une immersion dans la vie marocaine", estime-t-il.



En parallèle, Casablanca, la métropole moderne du pays, séduit par son architecture contemporaine et son dynamisme, ajoute la même source, faisant observer que "la ville est devenue une escale privilégiée pour les touristes, qui y trouvent un équilibre entre tradition et modernité, en plus d’une riche scène culturelle".



Louant "un modèle de développement durable et attractif" du Royaume, le site d’information note que "derrière cet essor touristique, se cache une politique touristique réfléchie et ambitieuse".



"Le Maroc a su allier développement d’infrastructures modernes et respect des traditions locales" constate le spécialiste des voyages, soulignant que "cette stratégie a permis au pays de se distinguer par une offre diversifiée qui séduit tous types de voyageurs : des amateurs de culture aux passionnés de nature et d’aventure".



Et d'ajouter que le Royaume, avec sa contribution significative au PIB national et ses recettes touristiques en forte hausse, est "un modèle" en matière de développement durable, notant que les politiques menées par l’ONMT favorisent la durabilité, en encourageant un tourisme respectueux de l’environnement et des cultures locales.



D'après "Odyssée", le Maroc connaît également un succès grandissant auprès des voyageurs solitaires. "En 2025, il est classé parmi les meilleures destinations mondiales pour les voyages en solo", écrit-il.



"Grâce à sa stabilité politique, à l’hospitalité chaleureuse de ses habitants et à ses infrastructures de qualité, le pays est devenu un lieu de prédilection pour les voyageurs en quête de rencontres authentiques et d’expériences enrichissantes", note, en outre, le site.



"Marrakech, en particulier, est perçue comme un lieu idéal pour s’immerger dans la culture marocaine tout en bénéficiant d’une expérience sociale unique. La chaleur humaine et l’accueil des Marocains sont des éléments clés qui contribuent à faire du pays une destination privilégiée pour ceux qui voyagent seuls", retient le média.



D'après ce site expert des voyages, le Maroc est bien plus qu’une simple destination de vacances. "Il est devenu, en 2025, un carrefour de cultures et d’expériences pour les voyageurs du monde entier. En attirant un nombre croissant de touristes européens pour des séjours à la fois culturels et exotiques, le Royaume continue de se réinventer", constate-t-il.



Et de conclure: "Avec une offre diversifiée, des infrastructures modernes et un accueil chaleureux, le Maroc confirme son rôle de leader dans le secteur touristique international. Alors que le pays poursuit ses efforts pour renforcer sa compétitivité, il semble bien parti pour consolider sa position parmi les destinations incontournables de 2025 et au-delà".