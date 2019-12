Le Maroc revoit à la hausse les bourses accordées aux étudiants burkinabés

24/12/2019 Libé

Jeudi 19 décembre, lors d’une rencontre entre le nouvel ambassadeur du Royaume au Burkina Faso, Youssef Slaoui, et le Premier ministre burkinabé, Christophe Joseph Marie Dabiré, le responsable marocain s’est félicité de l’augmentation du nombre de bourses d’études accordées chaque année par le Maroc aux étudiants burkinabés, la considérant comme étant l’une des nombreuses illustrations de la coopération entre les deux pays. Une vingtaine d’étudiants de la Boucle du Mouhoun poursuivent leurs études supérieures dans la région de l’Oriental, grâce au partenariat entre ces deux régions en attendant de dupliquer ce genre de coopération dans les autres régions. Il est à noter que le nombre de bourses accordées par le Maroc au Burkina Faso a été revu à la hausse cette année, passant de 150 à 170. « Notre ambition est de porter ce chiffre à plus de 200 bourses, grâce notamment aux partenariats conclus entre les différentes régions de nos deux pays », a-t-il précisé. Les relations entre les deux pays sont de toute évidence placées sous le sceau de l’excellence. Elles ont été passées en revue par le chef du gouvernement burkinabé et le diplomate marocain lors de cette audience. A cette occasion, Youssef Slaoui a salué la coopération entre les deux pays, tant en souhaitant qu’elle soit étendue à d’autres domaines. «Nous avons passé en revue nos actions communes en termes de coopération Sud-Sud », a-t-il assuré tout en rappelant que l’ambition des deux pays est de rendre cette coopération bénéfique et fructueuse.