Le Maroc retrouve sa place de première destination touristique en Afrique

11/01/2025

Le Maroc a retrouvé sa place en tant que première destination touristique en Afrique, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.



"A fin 2024, le Maroc a atteint un record historique de 17,4 millions d'arrivées touristiques, soit une augmentation de trois millions de touristes supplémentaires avec un taux de croissance de 20% par rapport à 2023", a précisé M. Baitas en réponse aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement rappelant que l'objectif fixé dans la feuille de route relative au secteur du tourisme visait à accueillir 17 millions de touristes d'ici 2026.



Selon un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, cette dynamique positive se reflète tant au niveau des touristes étrangers (TES) qui atteignent 8,8 millions de visiteurs (+23%), que des Marocains résidant à l’étranger (MRE) qui représentent 8,6 millions d’arrivées (+17%).



La répartition équilibrée entre TES (51%) et MRE (49%) démontre l’attrait constant de la destination pour ces deux segments, note la même source.