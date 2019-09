Le Maroc remporte le prix Cheikh Aissa Al Khalifa d'actions bénévoles

18/09/2019

Le président du Forum mondial pour la solidarité humaine et l'avenir, Taqi Allah Maa El Aïnin s'est vu décerner le 9è prix Cheikh Aissa Ben Ali Al Khalifa d'actions bénévoles, en reconnaissance de ses actions bénévoles visant à promouvoir les initiatives solidaires et humaines.

Le prix a été remis à M. Maa El Aïnin lors d'une cérémonie, organisée lundi soir à Manama, en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc au Bahreïn, Mustapha Benkhiyi, de plusieurs personnalités ainsi que de représentants d'associations et acteurs de la société civile. D'autres leaders de l'action bénévole dans le monde arabe ont aussi été primés lors de cette cérémonie.

Le prix vise à encourager les initiatives créatrices dans le domaine du bénévolat, consacrer l'esprit de citoyenneté et contribuer à la promotion de l'action bénévole et les initiatives humaines et solidaires dans les domaines environnemental, scientifique, sportif et de santé.

Dans une déclaration à la MAP, M. Taqi Allah Maa El Aïnin a souligné que ce prix est une reconnaissance des efforts déployés par le Maroc dans le domaine du bénévolat sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, notant dans ce sens que le Royaume a enregistré d'énormes acquis dans ce domaine à travers plusieurs initiatives humaines nationales et internationales.

Il s'est dit, à cette occasion, fier de cette distinction qui l'encouragera, sans nul doute, à s'impliquer davantage dans les actions bénévoles, et ce, en renforçant les capacités de la société civile dans le domaine de la solidarité humaine en tant que pilier majeur de développement durable.