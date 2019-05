Le Maroc remporte le Prix du meilleur pavillon à l'Arabian Travel Market de Dubaï

02/05/2019

Le Maroc a remporté le prix du "meilleur pavillon" à la 26ème édition de l'Arabian Travel Market (ATM) pour son design distinctif conçu sous forme d'un riad.

Le directeur de la représentation régionale de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) à Abu Dhabi, Mohamed Sadek Chaker a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la consécration du pavillon marocain parmi les 365 présents lors de cette grande foire du tourisme se veut une récompense à l'art architectural traditionnel marocain.

Le pavillon marocain a attiré un public nombreux parmi les opérateurs touristiques des pays du Golfe et des représentants des médias qui assurent la couverture de cet évènement, a-t-il ajouté.

La 26-ème édition de l'Arabian Travel Market s'est ouverte dimanche à Dubaï, avec la participation de plus de 2.800 spécialistes du voyage de 90 pays arabes et étrangers, dont le Maroc.

Le Maroc est représenté à cette manifestation, qui compte parmi les plus importants rendez-vous de l'industrie touristique au monde, par l'ONMT qui met à profit de tels évènements pour promouvoir la destination Maroc.

Le pavillon marocain s'étend sur une superficie de 220 m2 et présente notamment les principales destinations nationales avec des stands réservés aux prestigieux hôtels du Royaume, aux agences de voyages nationales et à l'ONMT.

Une série d'évènements et d'activités marquent ce rendez-vous de quatre jours, notamment un salon des technologies innovantes dédiées au voyage, une exposition internationale consacrée au tourisme de luxe, un salon des agences de voyages ainsi que des conférences thématiques.

L'ATM offre aux professionnels arabes l'opportunité de débattre de la situation et des perspectives de cette industrie dans le monde arabe, outre des exposés spécialisés sur le marketing touristique, le transport aérien et l'hôtellerie.

Des accords d’une valeur d'environ 2,5 milliards de dollars ont été conclus lors de l’édition précédente de l’ATM, qui a attiré 2.600 exposants et plus de 40.000 visiteurs.