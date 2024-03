Le Maroc remporte 35 médailles aux Jeux africains d'Accra dont 9 en or

25/03/2024

Le Maroc a remporté 35 médailles au terme des 13èmes Jeux africains d'Accra (8-23 mars) dont 9 en or, 12 en argent et 14 en bronze.



La dernière médaille de bronze a été gagnée samedi par l'équipe féminine de tennis.

Le Maroc a pris part à cette compétition africaine dans les disciplines de l'athlétisme, du beach-volley, de la boxe, du karaté, du taekwondo, du tennis, du triathlon et de lutte.



L'Egypte a dominé ces Jeux africains avec un total de 191 médailles suivie du Nigeria (121) et de l'Afrique du Sud (106).



Le Maroc est 7ème au tableau des médailles.