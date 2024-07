Le Maroc réitère la primauté du Conseil de sécurité de l’ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales

CPS de l'UA

26/07/2024

Le Maroc a réitéré, mercredi à Addis-Abeba, devant le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), la primauté du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, comme principe de base pour le financement des opérations de soutien à la paix (OSP) menées par l’UA et autorisées, au cas par cas, par le CSNU.



Cette position du Royaume a été réitérée lors d’un débat du CPS de l’UA sur la résolution 2719 du CSNU et ses implications politiques, stratégiques et institutionnelles.

L’adoption de la résolution 2719, en décembre 2023, constitue un jalon dans le partenariat entre l’ONU et l'UA. Il s’agit d’un témoignage d’un engagement collectif à promouvoir la paix et la stabilité en Afrique grâce à une coopération renforcée et à un financement adéquat, prévisible et durable aux OSP, a souligné la délégation marocaine.



En permettant un financement des opérations de soutien à la paix conduites par l’UA et autorisées par le CSNU, au cas par cas, et ne dépassant pas les 75% émanant des contributions statutaires des Nations unies, la résolution 2719 répond à l'un des défis les plus critiques auxquels les OSP de l’UA sont confrontés, à savoir : la durabilité et la fiabilité du financement des missions de soutien à la paix, a relevé la délégation.



Cette résolution, ajoute la délégation marocaine, atténue les défis liés aux efforts de maintien de la paix qui se voient souvent entravés par des incertitudes financières. Cependant, elle introduit également un mécanisme où les 25% restants du financement doivent être obtenus auprès de l'UA, de ses États membres ou de ses partenaires.



La résolution renforce la collaboration et la coordination entre l'ONU et l'UA à toutes les étapes du déploiement, de la planification, de l'exécution et des activités post-mission. Cette approche intégrée permet aux deux organisations de tirer parti de leurs forces et ressources de manière efficace, a soutenu la délégation marocaine.



La délégation marocaine a souligné, dans ce sens, l’importance d’assurer la transparence et la responsabilité dans l'utilisation des fonds pour suivre et rendre compte de l'utilisation des ressources financières ainsi qu’un engagement politique soutenu pour sécuriser les contributions financières requises et pour mettre en œuvre efficacement les objectifs stratégiques des OSP de l'UA.



En conclusion, la délégation marocaine a réitéré que la Résolution 2719 du CSNU est une étape majeure vers une paix durable en Afrique, en incarnant la volonté collective de trouver des solutions pérennes grâce à une collaboration renforcée et à un financement durable dans un cadre guidé par des principes directeurs dont notamment la primauté du CSNU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.