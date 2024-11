Le Maroc réitère à Addis-Abeba l’importance d’éviter aux partenariats stratégiques de l’UA de servir de plateformes de polémiques politiques inutiles

27/11/2024

Le Maroc a réitéré, mardi à Addis-Abeba, l’importance d’éviter aux partenariats stratégiques de l’Union africaine de servir de plateformes de polémiques politiques inutiles.



Lors d’une réunion du Sous-comité plénier du Comité des Représentants Permanents de l’Union africaine (UA) sur la coopération multilatérale, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a souligné l’importance d’ériger les partenariats stratégiques de l’UA en tant que facteurs d’accélération de la mise en œuvre des objectifs de l’Agenda 2063, notamment en matière de développement socio-économique.



Le diplomate marocain a dans ce sens souligné l’impératif d’adopter une posture ferme et responsable, aussi bien par la Commission que par les partenaires, face aux agendas politiques restreints malintentionnés de certains qui cherchent, délibérément, en permanence, à entraver le bon fonctionnement des processus des partenariats et transformer ces derniers en des plateformes de polémiques politiques inutiles.



Dans ce sens, M. Arrouchi a déploré que ces agissements, manœuvres frauduleuses et intrusions de l’entité fantoche non reconnue par les partenaires dans des réunions de partenariats, en complicité avec certains membres de l’Union, porteurs d’agendas restreints, continue à nuire considérablement à l’image de l’Afrique et la crédibilité de ses processus de partenariats.



En outre, le diplomate a lancé un appel aux pays africains en vue de mettre l’intérêt suprême de l’Afrique et ses citoyens au sommet des priorités dans le contexte des partenariats stratégiques de l’Union africaine, tout en se focalisant sur la multiplication des dividendes tirées par l’Afrique dans le cadre de ces processus.



Par ailleurs, M. Arrouchi a souligné que l’activation de la dimension opérationnelle des partenariats de l’Union africaine s’impose aujourd’hui comme une nécessité compte tenu des défis auxquels fait face le continent africain mais également des opportunités et des perspectives prometteuses générées par l’intérêt porté par les partenaires et les acteurs internationaux pour le continent africain.