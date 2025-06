Le Maroc, promis à jouer un rôle central dans le commerce intra-africain

Selon la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies

22/06/2025

Le Maroc est promis à jouer un rôle central dans le commerce intra-africain, a affirmé, jeudi à Fès, le directeur du Bureau de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, Adam Elhiraika, en marge de la cinquième édition du Forum économique de Fès-Meknès.



Le Royaume du Maroc dispose du plus grand potentiel pour tirer profit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, à l’issue de la conférence "We Afri Can – L’Afrique en action : créons les synergies pour un avenir partagé" tenue dans le cadre de ce forum.



M. Elhiraika a ajouté qu’en consolidant ses capacités industrielles et en renforçant ses échanges avec ses partenaires africains, le Royaume est bien placé pour devenir un moteur de la transformation économique du continent.



"Le Royaume s’est distingué ces dernières années par des investissements soutenus dans les infrastructures, en particulier dans les secteurs des services et des énergies renouvelables", a-t-il poursuivi, notant que le Maroc a montré un engagement constant dans le développement de l’éducation, le renforcement des réseaux, la signature d’accords ainsi que le lancement d’initiatives visant à relier plus efficacement le marché marocain au reste du continent.



Il a par ailleurs noté que le continent africain reste fortement dépendant des importations de produits manufacturés, ce qui ouvre une opportunité stratégique à tout pays capable de développer une industrie compétitive, notamment le Royaume du Maroc qui dispose d’une industrie manufacturière efficace et en plein essor.