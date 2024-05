Le Maroc prêt à hisser son écosystème de startups à un niveau supérieur

29/05/2024

Le Maroc est prêt à hisser son écosystème de startups à un niveau supérieur, a souligné, mardi à Marrakech, la coordinatrice de l'initiative "Prosper Africa", British A. Robinson.



Mme Robinson, qui intervenait à la clôture du Forum Maroc-USA sur le capital-risque (27 et 28 mai à Marrakech), a ajouté que le Maroc se distingue par un écosystème de startups, de plus en plus dynamique et innovant, capable de rivaliser sur la scène internationale.



"Je suis impressionnée par ce que j'ai vu et entendu durant ces deux jours. Les startups lors des sessions de "Matchmaking" étaient vraiment de premier ordre", s'est-elle félicitée.



Dans ce sillage, la responsable américaine a affirmé que grâce à des infrastructures modernes, un environnement réglementaire favorable et des initiatives de soutien, à l'instar de celles de Prosper Africa et du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, les startups marocaines disposent, désormais, des ressources nécessaires pour innover et opérer leur croissance.



Et de conclure en affirmant que ce forum et d'autres initiatives similaires représentent des opportunités cruciales pour les entrepreneurs marocains d'établir des contacts avec des investisseurs internationaux, de partager leurs innovations et de renforcer leur position sur la scène mondiale.



Organisé par l'Ambassade des USA au Maroc, en collaboration avec l'Agence gouvernementale "Prosper Africa", le premier forum de capital-risque Maroc- USA a mis en vedette 25 des startups les plus prometteuses du Maroc.



Cet événement a offert l'opportunité d'explorer l'écosystème des startups marocaines et de connecter les investisseurs américains et africains avec ces startups marocaines et leurs fondateurs innovants.

Il a été conçu de manière à s'aligner avec le GITEX Africa Digital Summit, lequel devrait attirer plus de 35.000 visiteurs de toute l'Afrique et au-delà, y compris 1.200 startups et entreprises.