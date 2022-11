Le Maroc présente ses atouts à la Foire internationale du tourisme de Varsovie

25/11/2022

Le Maroc participe à la 28ème édition de la Foire internationale du tourisme de Varsovie (Warsaw Travel and Trade), l'occasion de mettre en avant les atouts touristiques et culturels du Royaume.



Organisé du 24 au 26 novembre, cet événement rassemble les acteurs du tourisme des pays de l’Europe de l’Est avec la participation, pour cette édition, de 450 exposants de 30 pays.



Le stand consacré à la destination Maroc a été inauguré par l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, qui était accompagné du délégué régional de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en Pologne, Rachid Ennaciri, rapporte la MAP.



A cette occasion, M. Atmoun a mis en exergue les excellentes relations diplomatiques et économiques entre Rabat et Varsovie, se félicitant de l’attrait exprimé par les Polonais pour le Maroc depuis plusieurs mois.



Cet attrait est d'ailleurs illustré par le nombre, en croissance constante, de touristes qui se rendent au Maroc. L’ouverture, il y a quelques semaines, d’une liaison aérienne entre Varsovie et Marrakech, opérée par la compagnie WizzAir, reflète elle aussi l’intérêt porté par les acteurs économiques et touristiques.



En plus de fournir des informations détaillées et exhaustives sur le Royaume et ses différents atouts, les visiteurs du stand du Maroc pourront assister à des représentations chorégraphiques et musicales.



Quelque 25.000 visiteurs sont attendus à ce salon, le plus important en Pologne et en Europe de l'est, dont la couverture est assurée par 120 médias.