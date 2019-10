Le Maroc présent à l'Octobre Musical de Carthage

27/10/2019 Libé

Le Maroc a été présent pour la troisième année consécutive à l'Octobre Musical de Carthage via un spectacle de haute volée donné, samedi en nocturne à l'Acropolium de Carthage, par le jeune pianiste soliste et chambriste, Mahmoud El Moussaoui. Lors de cette soirée marocaine s’inscrivant dans le cadre de la 25ème édition de ce festival de renom international et à laquelle a assisté l’ambassadeur du Royaume à Tunis, Hassan Tarik, le jeune pianiste marocain a été chaleureusement applaudi par le public, pour sa belle prestation musicale. Dans une déclaration à la MAP, ce jeune musicien s’est dit "fier" de représenter le Royaume à ce rendezvous annuel très attendu des mélomanes, qui se tient traditionnellement à l’Acropolium, célèbre monument sur les hauteurs de Carthage. C’est un grand honneur de représenter le Maroc à cette manifestation en interprétant pour ce public mélomane et cosmopolite du festival, des morceaux choisis des œuvres de grands compositeurs tels que Bach, Beethoven, Claude Debussy, Mendelson, Qarayev ou encore le Marocain Nabil Benabdeljalil, a-t-il précisé. Tout en soulignant l’importance de ce genre de spectacles qui permettent de briser toute barrière entre l’artiste et les mélomanes en créant des liens directs avec le public, il a émis le souhait de continuer à représenter le Maroc dans d’autres manifestations internationales. Dans une allocution d’ouverture, M. Khalid Bencheikh, second de l’ambassadeur du Maroc à Tunis, a rappelé que le Royaume participe à l’Octobre musical de Carthage pour la troisième année consécutive à travers de jeunes musiciens fort talentueux tels que Mahmoud El Moussaoui.