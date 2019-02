Le Maroc prend part au Salon international du livre de Mascate

23/02/2019 M.O

La 24ème édition du Salon international du livre de Mascate a ouvert ses portes, mercredi, avec la participation de 882 maisons d'édition représentant 30 pays, dont le Maroc. Le Royaume prend part à cette manifestation culturelle avec plus de 850 titres exposés et six maisons d'édition, en l’occurrence "Editions Bab Al-Hikma", "Editions Al Halabi", "La maison Frères Sliki", "Dar Tawhidi", "Dar Al Amane" et "Dar El Karaweiene".

Cette édition connaîtra l'exposition de plus 523.000 livres, dont environ 150 nouveaux titres, et l'organisation d’une série d’activités et de rencontres culturelles, dont des conférences, des tables rondes et d’ateliers thématiques. Dans une déclaration à la MAP, Ilham Belmlih, présidente des "Editions Al Halabi", a indiqué que les maisons d'édition marocaines sont, à la faveur du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, présentes en force à cette édition avec des livres de différentes spécialités et langues.

"Les titres marocains exposés comprennent notamment des publications du ministère des Habous et des Affaires islamiques et du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, des ouvrages académiques, des recherches juridiques, des romans et ouvrages littéraires ainsi que des livres d’enfants", a-t-elle ajouté.

La 24ème édition du Salon international du livre de Mascate connaît une forte affluence par rapport à l’édition précédente, selon les organiseurs qui précisent que le nombre de maisons d'édition participantes est passé de 782, l'année dernière, à plus de 880 lors de cette édition. Cette manifestation, qui fait partie des plus importants événements culturels dans la région du Moyen-Orient en termes de livres exposés et de l'affluence des différentes catégories sociales, accueille un parterre d'intellectuels, romanciers, créateurs et chercheurs de plusieurs nationalités.