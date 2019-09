Le Maroc prend part au Festival international du conte de Sharjah

26/09/2019

La 19ème édition du Festival international du conte de Sharjah aux Emirats arabes unis s'est ouverte, mardi avec la participation de 100 experts, chercheurs universitaires et conteurs venant de 43 pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à ce festival, organisé par l'Institut du patrimoine de Sharjah sous le thème "Mille et une nuits", par une délégation composée de Shoaib Halifi, professeur à la Faculté des arts de Casablanca, Mohamed Ait El Amim, professeur d'éducation, Abderrahman Ghanmi, professeur d’arabe à la Faculté des arts à Béni Mellal, Fatima Zahra Saleh, professeur de français à la Faculté des arts à Béni Mellal, Abdelilah Khatabi, conteur et professeur de traduction à Rabat et Nezha Akhal Chefie, conteuse résidente en France.

S'exprimant à l'ouverture de cet événement, le président de l'Institut du patrimoine de Sharjah, Abdelaziz Al Musallam, a indiqué que ce festival constitue un voyage unique dans le patrimoine culturel au niveau international.

De son côté, l’académicienne marocaine Fatima Zahra Saleh a souligné dans une déclaration à la MAP, que le Maroc participe à ce festival avec une délégation importante, composée de conteurs et de professeurs universitaires.

Le patrimoine oral du Maroc est riche et diversifié, ce qui nécessite plus de recherches en raison des transformations que connaît la société marocaine, a relevé Mme. Saleh, également directrice du Festival international du conte de Béni Mellal.