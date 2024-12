Le Maroc prend part au Caire à une conférence sur l'intelligence artificielle en santé

12/12/2024

La 23ème Conférence arabe sur les méthodes modernes de gestion hospitalière s'est ouverte, mardi au Caire, avec la participation de spécialistes et d'experts représentant 15 pays arabes, dont le Maroc.



Le Royaume a été représenté à cette conférence par Najwa Touil, professeure de radiologie à la Faculté de médecine et de pharmacie relevant de l'Université Hassan II de Casablanca.

Lors de cet événement, placé sous le thème "L'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, dimensions et défis", Mme Touil a mis en avant l'expérience marocaine en matière d'intelligence artificielle (IA) dans le secteur médical.



Dans une déclaration à la MAP, elle a mis en avant le rôle de premier plan que joue l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine médical au Maroc, faisant remarquer que le Royaume figure parmi les quatre pays arabes ayant réussi à intégrer l'IA dans ce secteur, aux côtés de l'Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis et de l'Egypte.



Mme Touil a, par ailleurs, mis en lumière les divers aspects de l'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé en citant plusieurs de ses avantages. Dans le domaine de la radiologie, elle a expliqué que l'IA contribue à améliorer la précision des diagnostics des pathologies tout en réduisant les coûts de prise en charge médicale.



Initiée par l'Organisation arabe pour le développement administratif (AADO) en coopération avec des institutions régionales et internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Ligue des Etats arabes, cette conférence de deux jours s’est penchée sur les applications de l'IA dans le secteur de la santé.



Les débats ont porté sur les opportunités et les défis de l'IA, le rôle des innovations et de la recherche médicale dans le développement des applications de l'IA ainsi que les expériences réussies dans le domaine des soins de santé.