Le Maroc prend part au Caire à un atelier sur la lutte contre l'embrigadement des enfants par les groupes terroristes

05/02/2025

Le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a organisé, lundi au Caire, un atelier de travail intitulé "Lutte contre l'embrigadement des enfants par les groupes terroristes à travers l’utilisation des technologies modernes et des jeux électroniques", avec la participation du Maroc.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du Département des affaires juridiques à la Ligue arabe et présidente du secrétariat technique du Groupe d’experts arabes chargé de la lutte contre le terrorisme, Maha Bakhit, a souligné que le Maroc possède une vaste expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notant que le Royaume jouit d’une présence et d’une participation significatives aux réunions de ce Groupe d’experts, ainsi qu’à toutes les réunions des comités mixtes.



Mme Bakhit a indiqué que l’expérience marocaine est considérée comme pionnière dans la région arabe, notant que cet atelier constitue une occasion d’échange d’expertises avancées entre les pays arabes engagés dans la lutte contre le terrorisme.



Dans son allocution d’ouverture de l’atelier, organisé en coopération avec le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, le Bureau arabe de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme et l’Université arabe Naïf des sciences de la sécurité, Mme Bakhit a affirmé la volonté de la Ligue arabe de renforcer la coopération entre les divers mécanismes arabes, régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme, soulignant que ce fléau touche la majorité des pays arabes et du monde.



Elle a, par ailleurs, précisé que la Ligue arabe veille à assurer le suivi de l’application des décisions et recommandations émanant de ses organes compétents en matière de lutte contre le terrorisme et les groupes terroristes, et s’emploie à tarir les sources de financement de ce phénomène dans la région.



De son côté, le chef du Groupe d’experts arabes chargé de la lutte contre le terrorisme, Ahmed Ben Abderrahmane Al-Zahrani, a déclaré que l’organisation de tels ateliers et sessions de travail incarne le principe de coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, permettant ainsi l’échange d’expériences et d’expertises, et le renforcement des capacités des acteurs concernés par les différents aspects de la lutte contre ce fléau.



M. Al-Zahrani a, en outre, relevé que le Groupe d’experts accorde une importance particulière à la tenue de telles rencontres, compte tenu de leur impact positif sur l’enrichissement de l'action sécuritaire et intellectuelle dans le domaine de la lutte anti-terroriste.



Il a rappelé le rôle central de ce Groupe dans l’ensemble des pays arabes afin de répondre aux aspirations des peuples pour des nations sûres et stables.