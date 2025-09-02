Le Maroc prend part au Caire à la 164 ème session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents

02/09/2025

La 164e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents s'est tenue, lundi au Caire, avec la participation du Maroc.



Le Royaume a été représenté à cette session tenue au Secrétariat général de la Ligue par une délégation conduite par l'ambassadeur du Maroc au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.



Cette délégation comprend notamment le chef de division des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Younes Nejjar et du représentant permanent adjoint du Maroc auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Sallay.

Cette session intervient en prélude à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères prévue jeudi.



L'ordre du jour de la session comprend l'examen d'une série de questions arabes cruciales, notamment les derniers développements de la cause palestinienne, les efforts déployés pour obtenir la reconnaissance de l'Etat palestinien, les moyens de mettre fin à l'attaque israélienne contre la bande de Gaza et les plans de reconstruction.



Il a été également question d’examiner les derniers développements dans la région arabe, notamment au Soudan, au Yémen, en Syrie, en Libye, au Liban et en Somalie, ainsi que les mécanismes permettant de relever les défis régionaux actuels afin de renforcer la sécurité nationale arabe et de préserver les intérêts stratégiques communs.



Cette session a aussi abordé les dossiers relatifs à la coopération économique et sociale arabe, notamment le soutien à l'économie palestinienne et le renforcement de l'intégration économique entre les pays arabes, en vue de soumettre les recommandations et les décisions à la réunion ministérielle pour adoption dans le cadre d'une vision arabe globale visant à renforcer l'action arabe commune face aux défis régionaux et internationaux.