Le Maroc prend part au Caire à la 163e session du Conseil de la Ligue arabe

24/04/2025

La 163e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents s'est tenue, mardi au Caire, avec la participation du Maroc.



Le Royaume a été représenté à cette session tenue au Secrétariat général de la Ligue par une délégation conduite par l'ambassadeur du Maroc au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.



L'ordre du jour de cette réunion comprend notamment l'examen de l'action arabe commune, du rapport du secrétaire général de la Ligue arabe entre les 162e et 163e sessions et du projet d'ordre du jour du 34e Sommet arabe ordinaire prévu le 17 mai à Bagdad.



La réunion a également abordé la question palestinienne, l'activation de l'Initiative de paix arabe et les violations israéliennes dans la ville occupée d’Al-Qods. Les participants à la réunion ont discuté d'autres sujets liés aux affaires arabes et à la sécurité nationale, notamment la situation en Libye, au Yémen, au Soudan et en Somalie, ainsi qu'à la solidarité avec le Liban et les développements en Syrie.



Les délégués permanents ont soumis, pour approbation et adoption, le projet d'ordre du jour et les projets de résolution relatifs à ces questions à la 163e session ministérielle du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères.