Le Maroc prend part au 11ème Forum Qumra du cinéma à Doha

14/03/2025

La 11ème édition du Forum Qumra du cinéma aura lieu, à partir du 4 avril à Doha, avec la participation de 250 spécialistes de divers secteurs liés à l’industrie cinématographique venus de différents pays, dont le Maroc, a annoncé "Le Doha Film Institute", initiateur de l'événement.



Cette manifestation culturelle qui ambitionne de former des réalisateurs en herbe et de favoriser l’échange et le partage entre les professionnels, comprend un large éventail d’activités, a ajouté la même source, notant qu'au programme figurent des rencontres en présentiel (4 au 9 avril prochain) et des séances en distanciel (12 au 14 avril), ce qui offre l'opportunité aux experts pour faire la promotion de leurs projets.



Dans ce sens, Fatma Hassan Alremaihi, CEO du Doha Film Institute, a précisé que la participation d’experts du secteur à Qumra ne se résume pas seulement à conseiller et à former les réalisateurs en herbe, affirmant que ce dernier est un levier de transformation, permettant à de nouveaux réalisateurs de se frayer un chemin sur la scène internationale.



La 11ème édition du Forum Qumra sera marquée, notamment, par la projection de 27 projets de longs métrages, 10 projets de séries, 12 courts métrages, à différentes étapes de développement, de production et de postproduction, ainsi que des séances de consultation dédiées aux projets des réalisateurs avec des experts cinématographiques internationaux.