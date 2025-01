Le Maroc prend part au 11e Festival du film des Émirats

La 11ème édition du Festival du film des Emirats aura lieu du 15 au 18 janvier à Dubaï, avec la participation de 30 pays, dont le Maroc.



Les organisateurs annoncent que cette édition mettra en lumière des cinéastes arabes et internationaux dans différentes catégories (longs métrages, courts métrages, films d'animation, documentaires et films expérimentaux). Parmi les œuvres en lice dans la compétition officielle figurent trois courts métrages marocains : "Maryam" d'Omar Danaya, "La chambre" de Fidaa Sbaai et "Des jours gris" d'Abeer Fathouni.



En plus des films marocains, la compétition comprend des productions représentant l'Irak, la Mauritanie, la Syrie, la Palestine, le Canada, la France, la Belgique, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Sultanat d'Oman, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Liban, le Koweït, le Kurdistan, les Philippines, le Danemark, l'Australie, la Hongrie et les Emirats Arabes Unis.



Le festival, qui a reçu plus de 500 propositions en provenance des Emirats et de l'étranger, a présélectionné une centaine de films traitant de thèmes liés à l’environnement et à la responsabilité sociale, en plus de films d'animation et expérimentaux.



Créé en 2013 pour promouvoir les courts métrages, cet événement cinématographique a évolué au fil des ans pour devenir le Festival du film des Emirats, mettant en avant les talents émergents dans ce domaine.