Le Maroc prend part à la Journée de l’Afrique à Canberra

08/07/2022

L’ambassade du Maroc à Canberra a pris part, jeudi, à la Journée de l’Afrique (Africa Day), en Australie repoussée cette année en raison des élections, qui se sont déroulées dans le pays le 21 mai dernier.



Cette manifestation, initiée par le groupe des ambassadeurs africains en Australie, s’est déroulée en présence notamment de M. Tim Watts, ministre-adjoint australien aux Affaires étrangères, des représentants du corps diplomatique et consulaire, des organisations internationales accrédités en Australie et des membres de la diaspora africaine.



La participation du Maroc à cet évènement a été l’occasion de mettre en valeur la destination Maroc à travers l’exposition de brochures sur les différentes destinations touristiques du Royaume et la mise en valeur de la richesse du patrimoine culturel et des produits d’artisanat. Des plats traditionnels, symboles de l’art culinaire millénaire marocain, ont été présentés à l’assistance.



L’ambassade a également projeté une vidéo portant sur le retour historique du Royaume au sein de l’Union Africaine, les visites effectuées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à plusieurs pays du continent et les cérémonies d’ouverture de plusieurs consulats-généraux, notamment de pays africains, à Laâyoune et Dakhla. La projection a été l’occasion de mettre en exergue les potentialités touristiques et économiques du Royaume.