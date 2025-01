Le Maroc prend part à la 15ème édition du Festival du théâtre arabe à Mascate

07/01/2025

La pièce de théâtre "Hom" (Eux) de la troupe Anfass représente le Maroc lors de la 15ème édition du Festival du théâtre arabe, qui se tient du 9 au 15 janvier à Mascate.



Initiée par l’Autorité arabe du théâtre, en coopération avec le ministère omanais de la Culture, des Sports et de la Jeunesse et l’Association omanaise du théâtre, cette édition connaît la participation de 15 spectacles théâtraux sélectionnés par un comité scientifique parmi 175 propositions.



La pièce théâtrale marocaine concourt dans la première catégorie pour le prix Cheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, membre du Conseil supérieur des Emirats Arabes Unis, gouverneur de Sharjah et président de l’Autorité arabe du théâtre.



Parmi les œuvres en lice figurent "Légende de l’arbre à encens" (Troupe Mazoun d’Oman), "Al-Boukhara" (Tunisie), "Le refuge" (Jordanie), "L’institution" (Bahreïn), "Entre deux cœurs" (Qatar), "Plume" (Palestine), "Cirque" (Irak), "Ghassat Oubour" (Koweït), "Comment nous pardonnons-nous ?" (Emirats Arabes Unis), et "Macbeth" (Egypte).



Lors de cette édition, un hommage sera rendu aux gagnants du concours arabe de la recherche scientifique théâtrale, organisé sous le thème "Le patrimoine et le théâtre, et au-delà du patrimoine théâtral arabe, une vision critique pour une nouvelle formulation arabe", notamment Zahra Ibrahim du Maroc qui a remporté la première place, Hussein Al Rahawi, également du Maroc et Hossam Mohyi Eddin du Liban.



Le Festival du théâtre arabe est devenu un événement majeur et un point de rassemblement pour les théâtreux arabes du monde entier pour réfléchir à l’évolution et à l’avenir de cette expression artistique.



Outre les spectacles et les compétitions, le festival comprend un congrès avec la participation de nombreux écrivains et théâtreux arabes, un symposium sur les publications théâtrales au Sultanat d’Oman, un colloque sur le théâtre et l’intelligence artificielle, ainsi que trois sessions consacrées à la signature de publications.