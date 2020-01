Le Maroc prend part à la 12ème édition du Festival de théâtre arabe à Amman

13/01/2020 Libé

La 12ème édition du Festival de théâtre arabe s'est ouverte vendredi soir dans la capitale jordanienne Amman, avec la participation de 15 troupes théâtrales de pays arabes, dont le Maroc. Trois pièces marocaines, à savoir "Un autre ciel" de la troupe Akoun, "Nemss" de la troupe Le théâtre ouvert et "La salle d'attente 1" de la troupe Boulevard de l'art et de la créativité, participent à cette édition organisée jusqu’au 16 courant par l’autorité du théâtre arabe.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général de l'Autorité du théâtre arabe, Ismail Abdullah, a souligné que le festival, qui connaît les meilleures pièces théâtrales de 2019, est un événement important dans l'agenda du théâtre arabe.

"Le théâtre arabe a besoin aujourd'hui de connaissances, de recherches, d'investigations, de documentation et de controverses épistémiques", a-t-il noté. A cette occasion, M. Abdullah a annoncé la création de l’"Association des passionnés du théâtre", qui serait l'un des projets de l'Autorité du théâtre arabe qui œuvre au service des troupes théâtrales dans le monde arabe. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, à laquelle a assisté l'ambassadeur du Maroc à Amman, Khaled Naciri, a été marquée par des hommages rendus à plusieurs pionniers du théâtre jordanien.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Culture et la Jordanian Artists Association, ce festival connaît la participation de troupes théâtrales en provenance d'Egypte, de Syrie, d'Algérie, du Koweït, de Jordanie, de Tunisie et des Émirats arabes unis.

Au programme de cette édition une conférence sur la responsabilité scientifique, des hommages à neuf jeunes arabes qui ont excellé dans des concours d’écriture du texte théâtral, des séminaires et des présentations de livres et de publications.