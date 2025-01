Le Maroc, porte d'entrée des opérateurs portugais en Afrique

João Rui Ferreira, secrétaire d'Etat de l'économie du Portugal

25/01/2025

Le secrétaire d'Etat de l'économie du Portugal, João Rui Ferreira, a souligné, jeudi à Rabat, le rôle du Maroc en tant que porte d'entrée des opérateurs portugais en Afrique.



"Le Maroc donne la possibilité d'intégrer soit l'Union africaine, soit le monde francophone", a indiqué M. Ferreira lors de l'ouverture d'une rencontre économique Maroc-Portugal, placée sous le thème "Portugal-Maroc : Bâtir l'avenir en partenariat", précisant que la position stratégique du Maroc permet également d'explorer des opportunités complémentaires dans des chaînes de valeur liées à l'énergie, à la logistique et au développement des compétences.



Il a, en outre, exprimé la volonté de son pays de renforcer sa collaboration avec le Maroc, à travers un partenariat dynamique entre les entreprises portugaises et marocaines et l'accélération de la concrétisation de projets communs.



Pour sa part, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a évoqué l'organisation de la Coupe du monde de football 2030 au Maroc, au Portugal et en Espagne, estimant qu'elle constitue une opportunité pour renforcer les liens, améliorer la communication et favoriser l'intégration dans les secteurs de l'économie, de l'énergie et de la logistique.



Dans ce sillage, M. Mezzour a noté que le Maroc, en pleine transformation et émergence dans plusieurs secteurs industriels, se distingue par une compétitivité croissante, comparable, voire supérieure, à l’échelle internationale, et qu'il existe une réelle opportunité de développer des capacités de production communes.



Et de relever le fort engouement des entreprises portugaises pour investir au Maroc, partageant une conviction commune de renforcer les relations bilatérales dans le cadre de la transformation mondiale en cours.



En marge de cette rencontre, M. Mezzour et M. Ferreira se sont entretenus sur les axes de développement du partenariat économique entre les deux pays, mettant en lumière les opportunités d'accroître le taux d'insertion et de favoriser les investissements bilatéraux.



Initiée par l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal (AICEP), en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Confédération portugaise des entreprises (CIP), cette journée d’échange a proposé un panel sur les opportunités d'investissements et de partenariats dans les secteurs de l'infrastructure et de la construction, de la mobilité, du transport et des télécommunications, ainsi que des sessions de réunions B2B.