Le Maroc plaide pour une réponse internationale renforcée en faveur des victimes du terrorisme en Afrique

En marge de la 79ème Assemblée générale de l’ONU

26/09/2024

Le continent africain demeure en première ligne face à la menace terroriste, avec près de 60% des victimes mondiales recensées en Afrique subsaharienne. Ce constat alarmant a été mis en lumière, mercredi à New York, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



Lors d’une réunion ministérielle du Groupe des amis des victimes du terrorisme, tenue en marge de la 79ème Assemblée générale de l’ONU, M. Bourita a rappelé que l’Afrique est trop souvent oubliée dans les réponses internationales, malgré l'ampleur de la tragédie que vivent les victimes africaines du terrorisme.



Dans son intervention, le ministre a insisté sur le fait que les victimes ne sont pas de simples dommages collatéraux mais constituent un levier central des stratégies des groupes terroristes, qui exploitent leur souffrance pour propager la terreur et manipuler les récits socio-politiques.



En réponse à cette situation critique, M. Bourita a appelé à une mobilisation collective et urgente afin de soulager l’impact du terrorisme sur les victimes africaines, souvent oubliées sur la scène internationale.

Le Maroc, a-t-il rappelé, joue un rôle clé dans la protection des droits des victimes, tant à l’échelle internationale qu’au niveau régional africain.



M. Bourita a, par ailleurs, plaidé pour un renforcement de la coopération internationale afin de fournir un soutien inclusif et efficace aux victimes africaines du terrorisme, et a réitéré l’engagement de Rabat à collaborer avec ses partenaires internationaux dans ce sens.



Pour renforcer cette dynamique, le ministre a proposé la création d’un Réseau africain global de soutien aux victimes du terrorisme, qui permettrait de coordonner les efforts entre les nations africaines, les organisations internationales et les ONG. Ce réseau, a-t-il poursuivi, faciliterait l’échange de bonnes pratiques et de ressources pour assurer une aide complète aux victimes.



Il a également appelé à l’adoption de cadres juridiques africains dédiés à la protection des droits des victimes et à la mise en œuvre de campagnes mondiales de sensibilisation sur leurs défis et leur résilience.



Le Maroc, a conclu M. Bourita, continuera à soutenir activement les efforts multilatéraux en faveur des victimes et à jouer un rôle moteur au sein du Groupe des amis des victimes du terrorisme.