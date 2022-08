Le Maroc, pionnier en Afrique en termes d’exportations de produits manufacturés

26/08/2022

Le Maroc est un pays pionnier en Afrique en termes d’exportations mondiales de produits manufacturés et constitue une source d'inspiration pour les autres pays du continent, a indiqué mercredi l’expert zambien Edward Chisanga.



«Le Maroc est un modèle pour les autres pays africains, car il exporte plus de biens manufacturés que de matières premières», a déclaré M. Chisanga, membre du Centre international pour le commerce et le développement durable, dans une tribune relayée par les médias zambiens.



Il a expliqué que lorsque la proportion des exportations de produits manufacturés dépasse 60% dans un pays donné, cela implique qu'il est en train de percer dans la valeur ajoutée des exportations et c'est le cas du Maroc, rapporte la MAP.



"A 70%, les exportations mondiales du Royaume en termes de produits manufacturés ont été largement supérieures, dépassant de loin les produits de base», a souligné M. Chisanga, notant que cet accomplissement est «clairement aux antipodes de la plupart des pays africains, y compris la Zambie dont les exportations sont dominées par les matières premières».



L’expert zambien ajoute qu'à la faveur de cet exploit, le Maroc occupe désormais une place de choix en Afrique. «Selon les données d'Unctadstat, à l'exclusion de l'Afrique du Sud, le Royaume est en tête des pays africains dans les exportations mondiales de produits manufacturés», a-t-il dit.



Rappelant que ce leadership dure depuis deux décennies déjà, M. Chisanga a souligné que le Maroc progresse, se développe et s'intègre lentement, mais sûrement dans les chaînes de valeur et les réseaux mondiaux.



«Le Royaume est également susceptible d'être l'un des quatre premiers pays africains à dominer le commerce des produits manufacturés sur le continent dans le cadre du marché de libre échange continental», a-t-il poursuivi.



L’économiste zambien a relevé, à cet égard, que les exportations totales intra-africaines de produits manufacturés du Maroc ont atteint 1,7 milliard de dollars, suivi du Kenya avec 1,5 milliard de dollars, tandis qu'en Zambie le chiffre se situe en deçà d’un milliard de dollars.