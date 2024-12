Le Maroc pays d’émigration

Journée mondiale du migrant

18/12/2024

Les facteurs structurels à l’origine de cette dynamique demeurent non seulement présents mais se renforcent au fil du temps

Le Maroc joue un rôle clé dans la dynamique migratoire mondiale. Les chiffres de l'édition 2024 des Perspectives des migrations internationales, publiés dernièrement par l’OCDE, confirment la persistance du Royaume en tant que pays d’émigration et pourvoyeur de main-d’œuvre.Le Maroc figure à la 6ème place dans le classement des 20 premiers pays d’origine des nouveaux immigrés dans l’OCDE, 2021-22. Le Royaume occupe également la troisième place dans le podium d’acquisition de nationalité en 2022 dans les pays de l’OCDE. Il figure aussi parmi les premiers pays d’origine des demandeurs d’asile (2023) dans plusieurs pays européens. Décryptage avec Said Machak, enseignant-chercheur en droit international sur la migration et l'asile.Le Maroc figure à la 6ème place dans le classement des 20 premiers pays d’origine des nouveaux immigrés dans l’OCDE, 2021-22. Le Royaume comptait 200.000 nouveaux émigrés, dont la plupart ont choisi comme destination l’Espagne, suivie de loin par la France et l’Italie. Notre pays est également classé sixième au niveau des cinquante premiers pays d’origine des nouveaux immigrés dans l’OCDE avec 411.000 migrants en 2021, 557.000 en 2022 soit une part de 6.4% en 2022 et une évolution de 146.000 personnes en 2021/2022 (35%).L’Inde et la Chine arrivent en tête de ce classement suivies de la Russie et la Roumanie respectivement troisième et quatrième représentant toutes les deux environ 270.000 nouveaux immigrés. Alors que la Russie n’avait jamais atteint un tel niveau dans ce classement, la Roumanie est depuis longtemps l’un des principaux pays d’origine des nouveaux immigrés vers les pays de l’OCDE.La Colombie occupe la cinquième place des pays d’origine avec 218.000 nouveaux émigrés vers l’OCDE en 2022, dont plus des trois quarts vers l’Espagne. Avec 175.000 émigrés vers les pays de l’OCDE en 2022, l’Afghanistan arrive en septième place des pays d’origine, l’Allemagne étant leur principale destination, suivie du Canada et de la Turquie. Après la reprise des flux migratoires vers les Etats-Unis au lendemain de la crise du Covid-19, le Mexique est devenu le huitième pays d’émigration vers l’OCDE, à égalité avec la Syrie.Par pays, le rapport de l’OCDE explique qu’en Espagne, le Maroc fait partie des principales populations nées à l’étranger en 2023 avec un taux de 13% devant la Colombie (9%) et la Roumanie 7%. La Colombie, le Maroc et l’Ukraine étaient les trois principales nationalités des nouveaux arrivants en 2022. Parmi les 15 premiers pays d’origine, la Colombie a enregistré la plus forte augmentation (108.000) et le Royaume-Uni la plus forte diminution (-15.000) des flux vers l’Espagne par rapport à l’année précédente.En 2023, le nombre de primo-demandeurs d’asile a augmenté de 38%, pour atteindre environ 160.000. La majorité des demandeurs étaient originaires du Venezuela (60.000), de Colombie (53.000) et du Pérou (14.000). La plus forte augmentation depuis 2022 concerne les ressortissants colombiens (18.000) et la plus forte diminution les ressortissants marocains (-800). Sur les 90.000 décisions prises en 2023, 59% étaient positives.En France, le Maroc fait également partie des principales populations nées à l’étranger en 2023 avec un taux de 12% derrière l’Algérie (16%) et devant le Portugal (7%). Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie étaient les trois principales nationalités des nouveaux arrivants en 2022. Parmi les personnes d’origine, le Maroc a enregistré la plus forte augmentation. Idem pour Israël , où le Maroc fait partie des principales populations nées à l’étranger en 2023 avec 7% devancé par l’ex-URSS (51%), et suivi par les Etats-Unis (6%). En Belgique, le Maroc fait partie des principaux pays de naissance avec 11% suivi par la France (9%) et les Pays-Bas (6%).Pour Said Machak, enseignant-chercheur en droit international sur la migration et l'asile, « la migration marocaine vers des pays européens tels que la France, l’Espagne, l’Italie et la Belgique s’inscrit dans une longue tradition façonnée par des facteurs historiques, économiques et géographiques. Ces éléments, combinés à des dynamiques sociales et culturelles, ajoute-t-il, continuent de structurer les flux migratoires actuels et d’influencer les choix des migrants marocains. «L’histoire coloniale joue un rôle central dans la structuration des flux migratoires marocains vers l’Europe, notamment vers la France et la Belgique.Pendant le protectorat français au Maroc (1912-1956), la France a importé une main-d'œuvre marocaine pour répondre à ses besoins en travailleurs dans des secteurs clés comme l’agriculture et les infrastructures. De même, les conflits mondiaux ont mobilisé des soldats marocains pour servir dans l’armée française, renforçant les liens migratoires entre les deux pays. En Belgique, la signature d’accords bilatéraux dans les années 1960 a permis l’arrivée massive de travailleurs marocains dans l’industrie lourde, notamment les mines et la sidérurgie. Ces migrations ont été accompagnées d’un développement des communautés marocaines dans ces pays, établissant ainsi des bases solides pour des flux migratoires futurs».En outre, notre interlocuteur nous a expliqué que «le Maroc bénéficie d’une position géographique stratégique, à seulement 14 kilomètres des côtes espagnoles via le détroit de Gibraltar. Cette proximité rend l’Europe, notamment l’Espagne et l’Italie, plus accessible pour les migrants marocains que des destinations plus lointaines comme le Canada ou les Etats-Unis. Les routes maritimes et terrestres facilitent les mouvements migratoires, bien que ceux-ci se soient progressivement complexifiés en raison des politiques migratoires restrictives adoptées par l’Union européenne». «La géographie joue également un rôle dans la migration irrégulière. Les côtes marocaines servent de point de départ pour de nombreux migrants cherchant à atteindre l’Espagne par voie maritime ou via les présides occupés.Cette accessibilité a fait de l’Espagne une destination majeure, surtout depuis les années 1990», a-t-il noté. Et de préciser: «Les pays européens cités (France, Espagne, Italie et Belgique) ont historiquement été des importateurs nets de main-d’œuvre étrangère, notamment dans des secteurs comme la construction, l’agriculture et les services. Les Marocains, réputés pour leur compétence et leur résilience, ont répondu à ces besoins. Ces migrations économiques se sont poursuivies, bien que de manière plus diversifiée aujourd’hui, avec une présence marocaine croissante dans des secteurs qualifiés, comme les services ou les nouvelles technologies».Les réseaux familiaux jouent un rôle crucial dans la dynamique migratoire marocaine, indique notre source. «Les premiers migrants, arrivés dans les années 1950 et 1960, ont progressivement fait venir leurs familles grâce aux politiques de regroupement familial mises en place dans plusieurs pays européens. Ces réseaux ont contribué à maintenir un lien migratoire fort, facilitant l’installation et l’intégration des nouveaux arrivants», rappelle-t-elle. Et d’ajouter: «Les communautés marocaines établies en Europe servent également de point d’ancrage pour les nouvelles générations. Elles offrent un soutien matériel et social, aident à surmonter les obstacles administratifs et fournissent des informations essentielles sur les opportunités d’emploi ou d’études. Cette dynamique favorise une migration dite "en chaîne", où les départs successifs sont encouragés par des relations familiales ou amicales déjà établies dans les pays de destination ».Sur un autre registre, ledit rapport révèle que le Maroc occupe la troisième place dans le podium d’acquisition de nationalité en 2022 dans les pays de l’OCDE. En effet, 121.000 ressortissants marocains sont devenus citoyens d’un pays de l’OCDE (+32%). La plupart d’entre eux ont ainsi acquis la nationalité espagnole (55.000), italienne (31.000) ou française (19.000). L’inde arrive en tête en 2022 avec plus de 190.000 ressortissants indiens ayant acquis la nationalité d’un pays de l’OCDE, soit 60.000 personnes de plus qu’en 2021 (+43%). L’Inde fait ainsi figure de premier pays d’origine en matière d’acquisition de nationalité dans les pays de l’OCDE, et ce à un niveau encore jamais atteint.La Syrie a conservé sa place de deuxième pays d’origine en 2022, avec 134.000 naturalisations (+28% par rapport à 2021). Plusieurs pays ont affiché de fortes hausses du nombre de naturalisations de leurs ressortissants en 2022, dont les Philippines (+28%, soit 111.000 naturalisations, dont 42.000 au Canada), le Pakistan (+34%, 70.000) et l’Albanie (+53%, soit 57.000, dont 38.000 en Italie).En 2022, les acquisitions de nationalité représentaient en moyenne 2,7% des effectifs de personnes étrangères des pays d’accueil de la zone OCDE, soit une augmentation de 0.4 point par rapport à 2021. En 2022, le Canada est devenu le pays où le rapport entre le nombre d’acquisitions de nationalité et celui de personnes étrangères était le plus important (11,8%, contre 4,5% en 2021). Ce rapport est resté élevé en 2023, s’établissant à 11,4% La Suède se situe en seconde place, malgré une baisse en 2023 (7,7% contre 10,2% en 2022). Viennent ensuite la Norvège (avec un rapport de 6,4%, comme en 2022), puis les Pays-Bas (4,5% en 2022), les Etats-Unis (4,4% en 2022). Le Portugal est le pays où ce rapport a le plus baissé en 2022, puisqu’il a perdu un point pour s’établir à 3,2%. Cette baisse est due à un fléchissement des acquisitions, associé à une forte augmentation de la population étrangère.Ce niveau record tient principalement à un triplement du nombre de nouveaux citoyens canadiens (60.000) en 2022. Il ne fait toutefois aucun doute que ce record sera dépassé en 2023, en raison de la nouvelle augmentation du nombre d’acquisitions de nationalité observée au Canada (79.000).Pour Said Machak, la question de l’acquisition de la nationalité étrangère a suscité de vifs débats au Maroc, notamment sous le règne de S.M le Roi Hassan II. Selon lui, «le Défunt Souverain avait exprimé des réserves, craignant que l'intégration totale des MRE dans les sociétés d’accueil ne conduise à une dilution de l’identité et des valeurs culturelles marocaines». Pour S.M Hassan II, «la nationalité ne se limitait pas à un cadre juridique ou administratif, mais représentait un lien émotionnel et identitaire profond entre l’individu et son pays d’origine ». Cette vision rejoint une définition plus large de la nationalité, soulignée également par la Cour de justice de l'Union européenne, qui la considère comme une relation fondée non seulement sur des droits et des obligations, mais aussi sur un sentiment d’appartenance.Par ailleurs, notre interlocuteur ajoute que «l’acquisition de nationalités étrangères par les MRE est un sujet complexe, ancré dans des dynamiques historiques, socio-économiques et identitaires. Les motivations et les implications de cette démarche diffèrent selon les contextes nationaux et personnels, ce qui reflète la diversité des expériences migratoires marocaines à travers l’Europe». Selon lui, l’acquisition de la nationalité étrangère par les MRE est souvent perçue comme un moyen d’obtenir des droits similaires à ceux des citoyens natifs des pays d’accueil. Cette perspective est particulièrement visible en France, en Allemagne, en Belgique et en Espagne, où les communautés marocaines sont bien établies. L’acquisition de la citoyenneté leur permet d’accéder à des avantages sociaux, à la protection juridique, et à des opportunités économiques qui ne sont pas toujours disponibles pour les résidents étrangers.Tel est le cas des MRE de l'Espagne. Après la crise économique de 2008, de nombreux Marocains résidant en Espagne ont sollicité la naturalisation pour obtenir la liberté de circulation au sein de l'Union européenne. Ce changement de statut leur a offert la possibilité de chercher du travail dans d'autres pays européens moins touchés par la récession, comme l’Allemagne ou la France. La nationalité espagnole devient alors un levier de mobilité et de stabilité économique», explique Said Machak en soulignant également que, parmi les MRE, il y a une minorité qui aspire à obtenir la double nationalité afin de conserver un lien juridique fort avec le pays d’origine tout en bénéficiant des avantages d’une citoyenneté étrangère. «Pour ces individus, la double nationalité représente un équilibre entre intégration dans le pays d’accueil et fidélité à leur identité marocaine», a-t-il observé. Et de noter que l’acquisition de nationalités étrangères par les MRE a des implications importantes sur la politique migratoire marocaine. «Le gouvernement marocain a adopté une approche plus flexible ces dernières années, reconnaissant l’importance de la diaspora marocaine comme un pont entre le Maroc et le reste du monde. La double nationalité est désormais acceptée et même encouragée, dans la mesure où elle permet aux MRE de jouer un rôle de relais économique et culturel. Les MRE naturalisés contribuent significativement à l’économie marocaine grâce aux transferts de fonds, aux investissements dans des projets locaux et au soutien aux familles restées au Maroc. Leur statut de citoyens étrangers leur permet également de défendre les intérêts du Maroc dans les pays d’accueil», souligne-t-il.S’agissant de la mobilité étudiante, ledit document indique qu’en 2023, l’Inde était le premier pays d’origine des étudiants en mobilité internationale au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les Indiens représentaient ainsi 40% des entrées d’étudiants au Canada et plus de 25% aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (Graphique d’annexe 1.A.1). Depuis 2019, la part des étudiants indiens n’a fait qu’augmenter dans ces trois pays. La Chine était, quant à elle, le premier pays d’origine des étudiants étrangers en Australie et au Japon, où ils représentaient environ 30% des entrées en 2023, un taux en baisse par rapport à 2019.D’autres nationalités ont également gagné en importance, comme les étudiants nigérians au Royaume-Uni, les étudiants colombiens en Australie ou les étudiants népalais au Japon. Les pays de l’UE/AELE affichent davantage de diversité dans les entrées d’étudiants étrangers, puisque 8% des étudiants en mobilité internationale étaient Chinois en 2022 et que les Indiens, Américains, Brésiliens et Marocains représentaient entre 4 et 7% des entrées. Les principales nationalités d’origine varient en outre selon les pays d’accueil. Ainsi, les étudiants indiens et turcs sont majoritaires en Allemagne, les étudiants marocains et algériens en France et les étudiants ukrainiens et biélorusses en Pologne.En analysant ces chiffres, Said Machak nous a expliqué que la présence croissante des étudiants marocains dans les universités européennes, notamment en France, en Espagne et en Belgique, s'inscrit, dans une dynamique migratoire historique et multidimensionnelle. En effet, cette migration ne repose pas uniquement sur l’attrait des systèmes éducatifs avancés, mais elle résulte aussi d'un ensemble complexe de facteurs historiques, institutionnels, culturels, et socioéconomiques.La migration estudiantine marocaine vers l’Europe s'inscrit dans un contexte historique marqué par les relations coloniales et postcoloniales. La France, en particulier, a joué un rôle central dans l’éducation marocaine depuis la période du protectorat. Ce lien historique a laissé un héritage profond, notamment au niveau de la langue et de la culture communes et la reconnaissance académique mutuelle».Par ailleurs, notre interlocuteur soutient que ces dernières années, on observe une augmentation de la migration estudiantine marocaine vers l’Espagne et la Belgique. «Ce phénomène est lié à plusieurs facteurs (proximité géographique avec l’Espagne, et dynamisme des universités espagnoles). En effet, les établissements espagnols ont diversifié leurs programmes et offrent des cursus en anglais, attirant des étudiants internationaux. De plus, l’Espagne propose souvent des frais de scolarité plus abordables que la France. La Belgique a été présentée dernièrement comme une alternative francophone. Elle attire également les étudiants marocains grâce à sa francophonie partielle et son système éducatif reconnu. Les coûts d’inscription y sont souvent plus faibles qu'en France, tout en offrant un enseignement de qualité», a-t-il indiqué.Les liens entre les institutions académiques marocaines et européennes jouent un rôle clé dans cette dynamique, souligne notre source. «Plusieurs programmes de coopération favorisent la mobilité des étudiants marocains. Il y a les accords bilatéraux de partenariat qui existent entre les universités marocaines et leurs homologues européennes, facilitant les échanges d'étudiants, les doubles diplômes et la reconnaissance mutuelle des crédits. Il y a aussi les programmes européens comme Erasmus+ qui offrent aux étudiants marocains des opportunités d’étudier dans plusieurs pays européens, renforçant ainsi la mobilité intra-européenne. Sans oublier les stages et recherches conjoints entre les universités marocaines et les institutions européennes sur des projets de recherche, encourageant les étudiants à poursuivre leurs études ou à effectuer des stages en Europe », a-t-il ajouté. Et de conclure : «Les gouvernements européens ont également mis en place des politiques favorables à l’accueil des étudiants marocains, conscients des bénéfices culturels et économiques de cette migration (visas étudiants simplifiés, bourses d’études, intégration facilitée…). A noter, toutefois, que cette dynamique pose également des défis pour le Maroc, qui doit trouver un équilibre entre la valorisation de sa diaspora qualifiée et la lutte contre la fuite des talents».Concernant la question de l’asile, le Maroc figure parmi les trois premiers pays d’origine des demandeurs d’asile (2023) en Slovénie, révèle ledit rapport. A noter que le nombre de demandes d’asile déposées par les Marocains est passé de 3.615 en 2019 à 3.465 en 2020 avant d’atteindre 5.220 en 2021, 6.645 en 2022 et 7.185 en 2023. En 2023, le nombre de primo-demandeurs d’asile a augmenté de 8,1%, pour atteindre environ 7.200. La plupart des demandeurs étaient originaires du Maroc (5.700), de l’Algérie (400) et du Pakistan (100). La plus forte augmentation depuis 2022 concerne les ressortissants marocains (5.400) et la plus forte diminution les ressortissants afghans (-1 100). Sur les 300 décisions prises en 2023, 44% étaient positives.La Bulgarie a enregistré 2075 demandes d’asile marocaines en 2019; 3.460 en 2020, 10.890 en 2021, 20.260 en 2022 et 22.390 en 2023, soit une hausse de +979. En 2023, le nombre de primo-demandeurs d’asile a augmenté de 11%, pour atteindre environ 22.000. La majorité des demandeurs étaient originaires de Syrie (12.000), d’Afghanistan (5.900) et du Maroc (2.600). La plus forte augmentation depuis 2022 concerne les ressortissants syriens (3.800) et la plus forte diminution les ressortissants ukrainiens (-1.300). Sur les 8.740 décisions prises en 2023, 66% étaient positives. Des demandes ont été enregistrées au niveau de l’Autriche, du Danemark, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, des Pays-Bas et du Portugal.Comment peut-on expliquer cette situation? «Le droit d’asile est un principe fondamental inscrit dans la Convention de Genève de 1951, qui garantit la protection internationale aux personnes fuyant des persécutions en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier, ou opinion politique. Toutefois, la demande d’asile peut être détournée de son objectif initial lorsqu'elle est utilisée comme moyen de régularisation migratoire», nuance Said Machak. Et de préciser: «Certains pays européens appliquent une définition élargie de la protection internationale, incluant des motifs relatifs aux libertés individuelles. Des aspects comme la liberté religieuse (par exemple, le port du voile ou la pratique de la circoncision) ou la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (homosexualité) peuvent, dans certains cas, être invoqués pour justifier une demande d’asile. Cette interprétation large ouvre des opportunités pour certains migrants marocains, qui exploitent ces critères pour tenter d’obtenir un statut de réfugié ou une protection subsidiaire, même en l’absence de persécutions directes».Notre source estime que certains motifs invoqués dans les demandes d’asile, bien que légitimes dans des contextes précis, peuvent être détournés de leur objectif initial comme c’est le cas de la liberté religieuse et des pratiques culturelles. «Des demandeurs invoquent des motifs liés à la liberté religieuse, comme des restrictions supposées sur le port du voile ou la pratique de la circoncision au Maroc. Bien que ces pratiques soient globalement respectées au Maroc, certains migrants les utilisent pour établir un dossier d’asile, sachant que les autorités européennes examinent ces critères sous l’angle des droits fondamentaux. L’orientation sexuelle, notamment l’homosexualité, constitue un motif reconnu pour l’octroi de l’asile dans de nombreux pays européens. Certains migrants, même s’ils n’ont pas fait l’objet de persécutions directes au Maroc, mettent en avant leur orientation sexuelle comme justification, en arguant de risques de discrimination ou de marginalisation sociale», explique-t-elle.En conclusion, Said Machak estime que «les flux migratoires marocains confirment la persistance de notre pays en tant que pays d’émigration et traduisent les réalités profondes de la société marocaine, marquées par des défis internes et des aspirations externes», soulignant à ce propos, «que les facteurs structurels à l’origine de cette dynamique demeurent non seulement présents mais se renforcent au fil du temps ».«La dynamique d’émigration actuelle au Maroc est le reflet d’enjeux structurels profonds qui nécessitent des réponses durables. Tant que le chômage, la précarité et le manque de perspectives persisteront, la migration restera une option privilégiée pour de nombreux Marocains. Une politique intégrée, axée sur le développement économique, la justice sociale et la valorisation des compétences nationales, est essentielle pour transformer cette dynamique en force positive pour le pays», a-t-il conclu.