Le Maroc participe au Caire à une réunion sur le traitement médiatique des questions environnementales

30/09/2024

La Commission arabe chargée d'élaborer un plan unifié pour le traitement médiatique des questions environnementales a tenu sa première réunion, dimanche, au siège du secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire, avec la participation des représentants des ministères et des médias de plusieurs pays arabes, dont le Maroc.



Le Royaume a été représenté à cette rencontre par le directeur adjoint chargé de la formation continue et des stages au sein de l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC), Abdessamad Moutei.



S'exprimant à cette occasion, le directeur du secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de l'Information, Faleh Al-Mutairi, a mis en avant le rôle de cette commission dans la mise en place d'un plan arabe de traitement médiatique de l'environnement, en application des résolutions du Conseil des ministres de l'Information en la matière.



Il a précisé que cette commission a été créée sur la base d'une proposition au 52e Conseil des ministres arabes de l'Information, tenu à Rabat, dans le but de sensibiliser à la culture environnementale, promouvoir les questions environnementales, en plus d'encourager les pratiques positives à l'égard de l'environnement et renforcer le rôle arabe dans le système multilatéral.



En application de la résolution n°537 du Conseil des ministres de l'Information, le secrétariat général de la Ligue arabe a appelé les États membres, les organisations et les syndicats des médias à lui présenter leurs efforts au niveau national dans le traitement médiatique des questions environnementales, en vue de formuler un plan médiatique arabe unifié, a ajouté M. Al-Mutairi.



Notant que plusieurs avis de pays arabes, dont le Maroc, ont été reçus, il a fait savoir que le secrétariat général de la Ligue arabe œuvre actuellement, en coordination avec la Commission des médias et des communications en Irak, pour organiser un congrès mettant en lumière cette question et préparer un plan arabe pour le traitement médiatique des questions environnementales.



Il a été convenu lors de cette réunion de former une équipe chargée d'élaborer un projet de plan, composée des représentants du Maroc, de l’Égypte, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak et de la Jordanie.