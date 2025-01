Le Maroc participe à un Forum de haut niveau sur la crise de l'eau dans la région MENA au Koweït

23/01/2025

Un Forum de haut niveau dédié à la crise de l’eau dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) s'est ouvert mardi au Koweït, avec la participation de responsables, d'experts de la Banque mondiale et de leaders du secteur de l’eau de plusieurs pays arabes, dont le Maroc.



La délégation marocaine à cet évènement, organisé sous le thème "Financement du développement de l’eau pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord", est conduite par le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, et comprend notamment le directeur général de l’ingénierie hydraulique au ministère, Abdelaziz Zerouali, et l’ambassadeur du Maroc au Koweït, Ali Benaissa.



Ce Forum de deux jours, initié par le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) en partenariat avec la Banque mondiale, se penche sur l'amélioration de la gestion hydrique, la promotion de technologies d'économie de l’eau, le déblocage du financement pour les projets essentiels, ainsi que sur l'examen des politiques et règlements connexes.



Il vise à permettre aux pays de la région et à leurs partenaires d'entreprendre des actions efficaces pour relever les défis hydriques, à la faveur de la promotion des technologies innovantes, des financements adaptés, des projets climatiques intelligents et des réformes de grande envergure.



S'exprimant à cette occasion, le directeur général du FADES, Badr Al-Saad, a mis en garde contre une éventuelle crise en matière d'approvisionnement en eau d’ici 2050 dans la région, ajoutant que plusieurs études montrent une réduction de 20% de la disponibilité de l’eau contre une augmentation de 50% de la demande.