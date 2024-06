Le Maroc participe à la 5ème Foire internationale des produits africains à Dakar

04/06/2024

La cinquième édition de la Foire internationale des produits africains (FIPA) s’est ouverte, samedi soir dans la capitale sénégalaise Dakar, avec la participation de plusieurs pays dont le Maroc.



Cet événement, qui se poursuit jusqu’au 9 juin à l'esplanade du Monument de la Renaissance africaine, est organisé par la Plateforme "Bay Sa Waar" sous le thème "Promotion économique et culturelle, levier de coopération internationale".



La cérémonie d’ouverture de cette 5ème édition s’est déroulée en présence notamment de la Commissaire générale de la FIPA et présidente de la plateforme "BAY SA WARR", Dramé Fatou, du président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, de l’ambassadeur, directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Babacar Ba, représentant du gouvernement sénégalais et de l’ambassadeur de Mauritanie, pays invité d’honneur de cette édition.



Dans son allocution d’ouverture, la Commissaire générale de la FIPA a souligné que le thème de cette édition s’aligne sur la vision stratégique souverainiste énoncée dans la feuille de route gouvernementale pour une meilleure intégration africaine.



Elle a noté que cette édition permet aux opérateurs économiques sénégalais et africains de rencontrer des partenaires d’affaires, notamment des fournisseurs et des clients, ajoutant que l’attractivité de la foire se consolide d’année en année et rassemble pendant plus d’une semaine près de 500 exposants et de nombreux visiteurs.



S’exprimant à cette occasion, le directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Babacar Ba, a mis en avant l’importance économique de cet événement et les opportunités qu'il offre pour les opérateurs économiques des différents pays africains, saluant l’engagement continu et la présence distinguée du Royaume du Maroc, invité d’honneur lors de la 4ème édition.



Il a, à cet égard, indiqué que la participation marocaine à cet événement s'inscrit dans le cadre des relations exemplaires et séculaires existant entre les deux pays frères, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Nadia El Kihel, membre de la délégation marocaine prenant part à cette foire, a indiqué que la présence du Maroc à cette édition intervient après une participation réussie en 2023 où le Maroc a été l’invité d’honneur, relevant que la FIPA constitue une opportunité idoine pour les opérateurs économiques marocains pour nouer des partenariats économiques avec leurs homologues sénégalais.



Elle a ajouté que plusieurs produits artisanaux marocains seront exposés lors de cette foire internationale, soulignant que le caftan, l’habit traditionnel marocain, sera en vedette lors d’un défilé de mode africaine.



Selon les organisateurs, cette édition sera marquée par l'organisation d'un forum sur l’intégration africaine et sur la diplomatie religieuse, des séances de formation, de présentation de livres avec des éditeurs africains et des rencontres B to B avec des pays partenaires tels que le Maroc et la Mauritanie.