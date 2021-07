Le Maroc participe à la 30ème Assemblée annuelle de la BERD

05/07/2021

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, en sa qualité de gouverneur pour le Royaume du Maroc de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a pris part aux travaux de la 30ème Assemblée annuelle de la Banque.



A cette occasion, le ministre a participé à la table ronde des gouverneurs, dont les discussions ont porté principalement sur les conséquences de la situation économique actuelle, les schémas de reprise dans les pays d'opérations de la BERD ainsi que les actions prioritaires de la Banque, telles que son ambition écologique, indique un communiqué du ministère.



Lors de son allocution, rapporte la MAP, le ministre a souligné la réactivité du gouvernement marocain, sous les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi, pour une reprise rapide de l'économie marocaine à travers le déploiement d'un plan de relance ambitieux, faisant le choix de focaliser son action sur l'impact citoyen, de l'inscrire dans une approche systémique et de veiller à sa durabilité et soutenabilité.



Il a également attiré l'attention sur le fait que la crise pandémique ne devrait nullement diminuer ou détourner l'engagement des économies en matière de lutte contre les effets du changement climatique.



L'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BERD a été marquée, cette année, par la désignation du Maroc pour accueillir la prochaine assemblée annuelle de la Banque, du 10 au 12 mai 2022 à Marrakech, ainsi que par l'élection du gouverneur représentant le Royaume du Maroc en tant que vice-président du Conseil des gouverneurs de la BERD pour la période 2021-2022, conclut le communiqué.