Le Maroc participe à la 26ème foire internationale de l'artisanat de Milan

08/12/2021

Le Maroc participe à la 26ème édition de la foire internationale de l'artisanat à Milan, considérée comme ‘’le plus grand’’ salon du secteur en Europe.



Le stand marocain, installé par la Maison de l’artisan, a connu la participation de vingt-cinq exposants, mettant en avant la pluralité et la richesse de l’artisanat marocain dans ses différentes formes, rapporte la MAP.



"L’artisanat marocain reflète la richesse de notre patrimoine culturel ancestral propre et représente le Royaume dans sa dimension multiculturelle", a déclaré lundi à la MAP l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, en marge de sa visite au stand marocain.



Le diplomate a souligné que le stand marocain comprend un mariage réussi entre les traditions multiséculaires de l’artisanat et l’innovation, dans une perspective de valoriser le patrimoine immatériel national et de relever, à la fois, les défis de la mondialisation.



Il a ajouté que l’artisanat local ne cesse de se renouveler, et ce de manière à s’adapter aux nouvelles exigences du design mondial tout en gardant sa personnalité.



"L’artisanat, un secteur stratégique qui ne cesse d’évoluer, revêt une grande importance économique et sociale et porte une charge culturelle fortement valorisante", a-t-il dit.



Le stand marocain se veut un espace idoine pour mettre en avant la richesse et l’authenticité du patrimoine culturel et artistique du Royaume, offrant aux visiteurs de cette exposition l’occasion de découvrir tout à la fois sa culture, son histoire et le génie de ses artisans.



La foire internationale de l’artisanat de Milan (04-12 décembre) est une plate-forme de promotion et de diffusion du savoir-faire en matière d’artisanat, mais également une vitrine permettant aux artisans des différents coins du monde de présenter leurs produits locaux, leurs saveurs et leurs couleurs, ainsi que de prospecter les marchés régionaux et internationaux.