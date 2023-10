Le Maroc participe à la 25ème Assemblée générale de l'OMT en Ouzbékistan

19/10/2023

Le Maroc, représenté par la ministre du Tourisme de l'Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, participe à la 25ème session de l’Assemblée Générale (AG) de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), qui se tient à Samarcande (Ouzbékistan). Cet événement onusien, qui connait la participation de ministres et hauts responsables en charge du tourisme des états membres de l'OMT, est un rendez-vous incontournable pour reconfirmer les orientations prioritaires pour le développement d’un tourisme résilient et durable, indique un communiqué du ministère du Tourisme de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire.Ils'agit aussi d'une opportunité stratégique pour le Maroc, de rappeler le momentum que connait le Royaume et sa résilience postséisme sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les efforts considérables déployés pour transformer le secteur, en ligne avec la feuille de route du tourisme, poursuit la même source. Lors de sa participation au "Global Investment Forum", organisé le 17 octobre en marge de l'AG de l'OMT, Mme Ammor a mis en lumière les atouts du Maroc en matière de Doing Business ainsi que les incentives mises en place pour promouvoir les investissements touristiques, en rappelant l'intérêt majeur porté par lesinvestisseurs nationaux et internationaux en la destination, soldé en 2022, par l'ouverture de 100 nouveaux hôtels, rapporte la MAP. Par ailleurs, la ministre a félicité le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, pour les efforts de l'organisation en faveur d'un secteur mondial plus robuste, dans le cadre de son intervention lors de l'AG. Le Maroc note avec satisfaction le progrèsréalisé en matière de mise enœuvre des activitésinscrites dans le cadre du programme général de travail de l'OMT 2022-2023, a-t-elle fait savoir En outre, Mme Ammor a souligné la coopération exemplaire entre le Maroc et l'OMT, couronnée par plusieurs projets importants, notamment l'organisation remarquable de la 117ème session du conseil exécutif de l'OMT à Marrakech, la mise en place d'un nouveau système de classement des établissements touristiques, ainsi que le programme d’assistance mené de concert avec l'OMT et la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) pour soutenir la relance du tourisme au Maroc post-covid. En marge de cette Assemblée, Mme Ammor, accompagnée du directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, et la directrice de la stratégie et de la coopération au sein du ministère, Hasnae Zerrouq, a tenu plusieurs réunions bilatérales, notamment avec les ministres du Tourisme de l'Espagne, du Portugal, du Royaume d'Arabie Saoudite et du Paraguay, lesquelles ont été une occasion d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration notamment en termes d'investissement touristique, levier prioritaire de la feuille de route du tourisme. Membre fondateur de l'OMT depuissa création en 1975, le Maroc participe régulièrement aux travaux des différentessessions des Assemblées Générales de l'OMT, cumulant à son actif, plusieurs mandats au Conseil Exécutif de l'OMT, dont le dernier couvre la période 2022-2025.