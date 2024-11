Le Maroc, partenaire stratégique pour la souveraineté alimentaire de l’Afrique

Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière de la Côte d'Ivoire

25/11/2024

Le Maroc est un partenaire stratégique pour la souveraineté alimentaire de l’Afrique, a affirmé, vendredi à Casablanca, le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière de la Côte d'Ivoire, Kobenan Kouassi Adjoumani. S'exprimant lors d'une journée culturelle organisée dans le cadre de la 6e édition du China Trade Week et du Africa Food Show, M. Adjoumani a souligné l'exemplarité du Maroc dans la gestion durable des ressources agricoles et son impact sur les politiques alimentaires du continent.



Il a également indiqué que le Maroc se distingue par sa capacité à surmonter des défis structurels tels que la sécheresse, en développant des solutions innovantes telles que l’irrigation goutte-à-goutte et la collecte systématique des eaux pluviales.



"Le Maroc a démontré qu’une gestion intelligente des ressources naturelles peut transformer les contraintes climatiques en opportunités", a-t-il soutenu, notant que ce modèle devrait inspirer d'autres pays africains.



Le ministre a, en outre, mis l'accent sur l’importance des collaborations Sud-Sud pour renforcer la souveraineté alimentaire en Afrique, saluant le rôle du Royaume dans la création de plateformes d’échanges agricoles et son engagement dans la transformation des produits locaux.



"En collaborant étroitement avec des pays comme le Maroc, nous avons la capacité non seulement de nourrir nos populations, mais également de générer de la valeur ajoutée grâce à la transformation", a-t-il dit, ajoutant que la vision marocaine en matière agricole s’inscrit parfaitement dans les priorités africaines. Et de poursuivre : "Le Maroc ne se contente pas d’être un modèle, il partage également ses savoir-faire et ses technologies, notamment dans des domaines tels que les semences adaptées aux changements climatiques et les infrastructures agricoles modernes".



De son côté, David Wang, président de MIE Groups, organisateur du China Trade Week, a salué la position stratégique du Maroc en tant que plateforme incontournable pour connecter les entreprises africaines aux marchés internationaux. Et de préciser que le Royaume se trouve "au cœur de notre stratégie pour connecter les entreprises africaines et asiatiques dans le cadre de l’initiative Belt and Road".



M. Wang a, par la même occasion, annoncé que le prochain Africa Food Show se tiendra en Côte d’Ivoire, exprimant sa conviction en la complémentarité entre le Maroc et la Côte d’Ivoire pour transformer le secteur agricole en Afrique.



Organisé sur trois jours, cet événement a été couronné par la signature d’un protocole d’accord (MoU) entre MIE Groups et le ministère ivoirien de l’Agriculture, portant sur l’organisation de l’Africa Food Show à Abidjan en 2025. Cet accord ambitionne de positionner la Côte d’Ivoire comme un hub agricole régional et de renforcer les échanges commerciaux intra-africains.