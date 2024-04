Le Maroc parmi les pays amis sur lesquels compte le Mali pour la poursuite de sa reconstruction

Choguel Kokalla Maïga, premier ministre malien

21/04/2024

Le Royaume du Maroc fait partie des pays amis sur lesquels compte le Mali pour la poursuite du processus de sa reconstruction et de sa stabilisation, a affirmé le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga.



Recevant en audience la délégation marocaine qui participait à la Semaine des géomètres experts du Mali (du 18 au 20 avril), dont le Royaume est l’invité d’honneur, M. Maïga a souligné que le Maroc est "un pays frère et ami" avec lequel le Mali entretient des relations spécifiques et historiques.



Il a, à cet égard, salué l’appui continu du Royaume au Mali, ainsi que les relations bilatérales particulières, indiquant que sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a toujours œuvré pour stabiliser la situation au Mali. "Nos deux pays ne font pas frontières, mais nos relations sont comme des relations entre frères et amis", a-t-il noté, relevant que cela montre la densité, la profondeur et la solidité des liens entre les deux pays.



"Vu les relations historiques, le Maroc apparaît comme un pays frontalier du Mali. Il est donc parrain, frère et ami", a-t-il souligné, précisant que les citoyens des deux pays "doivent avoir une claire conscience de la spécificité des relations" liant le Maroc et le Mali. Dans ce sens, M. Maïga a mis en avant les liens de fraternité et d'amitié entre les peuples des deux pays, précisant que le Royaume constitue une destination préférée des Maliens.



Rappelant le caractère historique de la coopération maroco-malienne, il a fait savoir que la Clinique périnatale Mohammed VI de Bamako, inaugurée en juillet 2022, constitue un modèle de cette coopération exemplaire, mettant en exergue les efforts déployés par les médecins marocains pour transmettre les connaissances à leurs homologues maliens.



La délégation marocaine reçue en audience par le Premier ministre malien comprend notamment l'ambassadeur du Maroc au Mali, Driss Isbayene, et le président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, Khalid Yousfi.