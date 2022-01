Le Maroc parmi cinq pays africains ayant atteint l'objectif mondial de vaccination

Le continent enregistre plus de 10,17 millions de cas confirmés

14/01/2022

Le Maroc figure parmi cinq pays africains seulement ayant atteint l’objectif des Nations unies consistant à vacciner 10% de la population contre le coronavirus avant fin septembre dernier et 40% avant la fin de l’année 2021.



Un rapport de l’ONU sur la situation et les perspectives de l’économie mondiale en 2022, rendu public jeudi à New York, indique que la plupart des pays en Afrique ont vacciné moins de 5% de leur population, n'atteignant pas les objectifs de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), précisant que seuls cinq pays du continent ont réalisé cet objectif, à savoir le Maroc, le Cap vert, Maurice, les Seychelles et la Tunisie.



Selon l’OMS, les taux de vaccination restent faibles en Afrique. Seulement 102 millions de personnes, soit 7,5 % de la population, sont entièrement vaccinées. Plus de 80 % des habitants d’Afrique doivent encore recevoir une première dose de vaccin anti-Covid-19.



Début décembre dernier, l’agence onusienne a fait état d’une augmentation de 83 % du nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Afrique, alimentée par les variants Delta et Omicron.



Se basant sur une nouvelle évaluation de la pandémie qu’elle a réalisée, l’OMS a relevé que de nouvelles vagues pourraient s’accumuler, dans un contexte où le continent pourrait ne pas atteindre une couverture vaccinale de 70 % avant août 2024.



A souligner que le continent africain a enregistré jusqu'à jeudi après-midi 10.173.541 cas confirmés de COVID-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



A la même date, le nombre des décès liés à la pandémie a atteint 232.562 cas, alors que les guérisons se chiffrent à 9.061.284, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine.

CDC Afrique ajoute que jusqu'à jeudi quelque 91.331.072 tests de COVID-19 ont été effectués à travers le Continent, notant que le taux de positivité cumulé est de 11%.



L'Afrique australe est la région la plus touchée par la pandémie, suivie de l’Afrique du nord, l’Afrique de l’est et l'Afrique centrale, souligne CDC Afrique.