Le Maroc ouvre le bal du Mois du cinéma et de la culture arabe à Karlovac

05/06/2025

Le Maroc a inauguré, pour la deuxième année consécutive, le Mois du cinéma et de la culture arabe, organisé du 03 au 24 juin au Centre de multimédia "Kino Edison" de la ville croate de Karlovac.



L'ambassade du Maroc en Croatie a ouvert ce cycle cinématographique, mardi soir, avec la projection du téléfilm marocain "Damlij Zhirou", réalisé par Hassan Benjelloun et produit par Mohammed El Mehdi Ayouche.



Le film met en lumière l’art du Melhoun, genre poétique et musical emblématique du patrimoine marocain, inscrit en 2023 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.



Intervenant à cette occasion, le directeur du Kino-Edison, Ivan Gojmerac, qui a toujours été fasciné par la richesse historique et culturelle du Maroc, s’est réjoui de l’ouverture, pour la seconde fois, par le Royaume du cycle du cinéma et de la culture arabe à Karlovac.



Il s’est également félicité de la présence de l’actrice marocaine Majida Benkirane, l’un des visages les plus marquants de ce téléfilm, venue de Rabat pour assister à cet événement culturel.



De son côté, l’ambassadeur du Maroc en Croatie, Nour El Houda Marrakchi, a remercié M. Gojmerac pour son intérêt pour le cinéma arabe et ses efforts en vue de mettre en avant la culture arabe au sein de sa région.



Elle s’est également félicitée de l’intérêt du public croate pour cette manifestation culturelle et de ses témoignages très positifs envers la culture marocaine.



Une cérémonie a été organisée à cette occasion, durant laquelle les convives, dont des membres de la communauté marocaine établie en Croatie, ont pu apprécier le thé et les douceurs marocaines.



"Kino Edison" est une institution emblématique de Karlovac, alliant patrimoine culturel, arts audiovisuels et technologie moderne. Construit entre 1918 et 1920, ce cinéma occupe une place particulière dans l’histoire culturelle de la Croatie en tant que l’un des plus anciens du pays.



Conçu par les architectes zagrebois Bruno Bauer et Edo Schoen, le bâtiment se distingue par son style art déco romantique. A son ouverture, il offrait 490 places, ce qui en faisait le plus grand cinéma de Croatie à l’époque.

Bouillon de la culture

Exposition



L’Institut Cervantes de Marrakech abrite, jusqu’au 30 juin, une exposition intitulée "Réflexions dans le brouillard", à l'initiative de l’ambassade de la République du Salvador au Maroc.

Cette exposition, qui vise à faire découvrir la richesse de la scène artistique salvadorienne, met en lumière les œuvres des artistes Bárbara Raes et Mario Salmerón, ainsi que d'autres toiles de Fernando Llort, dont le style distinctif se caractérise par des couleurs vives, des formes épurées et une forte symbolique spirituelle.

En effet, Salmerón expose des œuvres réalisées en nuances de gris, dans un style inspiré de la gravure, invitant le public à une introspection visuelle et émotionnelle, tandis que les réalisations de Raes adoptent une approche satirique et critique mettant en relief les contradictions de la nature humaine.



Festival



La Direction provinciale de la jeunesse à Essaouira organise, le 10 juin à la maison des jeunes, les éliminatoires provinciales du Festival national de musique pour la jeunesse, placées sous le thème "Ta voix est un trésor, laisse ton talent s’exprimer".

S'inscrivant dans le cadre des manifestations artistiques nationales dédiées à la jeunesse, cet événement constitue une plateforme dynamique de promotion des jeunes talents dans le domaine musical, tout en les incitant à s’impliquer activement dans la scène culturelle nationale.

Cette initiative a pour objectif d’identifier et de valoriser les talents artistiques émergents au niveau local, en leur offrant un espace propice à leur épanouissement et à leur qualification pour les étapes finales du concours à l’échelle nationale.