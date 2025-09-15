Le Maroc obtient la reconnaissance officielle de l’Administration nationale américaine des océans et de l’atmosphère

15/09/2025

Le Maroc a obtenu la reconnaissance officielle de l'Administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère (NOAA Fisheries), confirmant la conformité de ses pêcheries aux dispositions législatives américaines du Marine Mammal Protection Act, a annoncé, vendredi, le Secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime.



Cette accréditation qui va entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029, constitue une étape décisive permettant au Royaume de continuer à exporter ses produits de la mer vers le marché américain, sauf décision contraire émanant des services de la NOAA durant la période susmentionnée, indique le Secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime dans un communiqué.



Et d'expliquer que cette reconnaissance américaine intervient à l'issue de l'examen, par les services compétents américains, de la demande de conformité introduite par le Maroc, dont les conclusions ont établi que l'ensemble des pêcheries nationales inscrites sur la "Liste des pêcheries étrangères" sont désormais reconnues comme étant conformes aux normes en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique.



Cette avancée stratégique majeure pour le secteur halieutique national consolidera la présence et la compétitivité des produits marocains sur l'un des plus grands marchés mondiaux, tout en renforçant la confiance des consommateurs et importateurs internationaux dans l'engagement du Royaume en faveur du respect des normes environnementales et des principes de durabilité dans la gestion de ses pêcheries.



En effet, cette reconnaissance américaine reflète le niveau de maturité atteint par les politiques publiques nationales en matière de préservation des ressources marines, à travers l'adoption de mesures concrètes et efficaces garantissant leur durabilité et leur exploitation optimale.



En outre, elle s'inscrit dans le cadre des efforts continus du Royaume du Maroc visant à renforcer la compétitivité du secteur halieutique, à élargir l’intégration des produits nationaux dans les marchés mondiaux, en harmonie avec les objectifs de la stratégie nationale de développement et de valorisation du secteur de la pêche, et à confirmer la capacité du pays à concilier exigences de développement économique et préservation durable des ressources halieutiques, conclut le communiqué.